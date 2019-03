Con destitución como ministro de Telecomunicaciones sanciona la Contraloría a Guillermo León por escándalo de frecuencias de TV a "El Comercio"

Lo señaló por cumplir con el análisis, caso por caso, de los 221 títulos habilitantes que fueron otorgados en el concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión Por no cumplir con el análisis caso por caso, de los 221 títulos habilitantes que fueron otorgados en el concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión, efectuado en el 2016, la Contraloría General del Estado (CGE) notificó al ministro de Telecomunicaciones –quien preside el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), Guillermo León, con la destitución de su cargo y una multa de USD $7.720.

El ministro León tenía un plazo de 60 días para cumplir con la recomendación del organismo de control y no lo hizo. Ahora cuenta con 30 días para emitir descargos. La Contraloría aprobó el informe DNA4-0001-2019 el 11 de febrero pasado sobre el seguimiento a las 15 recomendaciones de carácter obligatorio y de aplicación inmediata que entregó a la ARCOTEL y al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), en junio del 2018 como parte de un examen especial.

De estas 15 recomendaciones, siete fueron cumplidas, otras siete no se han implementado por la falta de un nuevo concurso, y la recomendación cinco no ha sido cumplida: “En los casos en los que existan derechos adquiridos generados para el efecto de la emisión del título habilitante, deberá analizarse caso por caso, para la adopción de decisiones que en derecho correspondan”, señala el informe.

Pese a que hubo un intercambio de información entre la ARCOTEL y el CORDICOM y se resolvió la revisión de los títulos habilitantes de forma individual, la Contraloría concluyó que no se efectuó dicho análisis y no se tomaron las decisiones de cada caso, por lo que determinó que no se cumplió con sus recomendaciones.

(JPM)

Fuentes: Twitter Ecuavisa – El Comercio

Ecuadorinmediato.com