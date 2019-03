OPINIÓN (El Oro) Viceministra denuncia

Presentó un escrito en Fiscalía de El Oro

MACHALA.- Que no tienen pruebas y por ello no pueden actuar en contra de los malos funcionarios que podrían estar extorsionando a un grupo de mineros en el altiplano orense y por ello están pidiendo la intervención de fiscalía, dijo la viceministra del Ambiente, Ana Carolina Zurita. La viceministra se acompañó del director provincial del ministerio del Ambiente, Rommel Molina, para rechazar que se quiera responsabilizar de supuestos hechos de corrupción en la administración del ministro Marcelo Mata. Y es que un grupo de mineros de El Oro, perdió el miedo y está dispuesto a denunciar ante el presidente de la República, a ciertos funcionarios y colaboradores del MAE, que para no clausurar las labores mineras, les estarían solicitando altas cantidades de dinero a nombre del Ministro, por lo que están pidiendo ser recibidos en Carondelet. Fiscalía Ante esta situación el MAE, a través de Zurita, aclaró que si bien en enero de 2019, durante un recorrido por esta provincia el Ministro, recibió algunas quejas, por parte de ciertos mineros, pero jamás adjuntaron pruebas. Admitió que de existir esas malas prácticas, estas no corresponden al Gobierno actual, sino que podría tratarse de personal del gobierno anterior, por lo que buscando esclarecer lo sucedido, están pidiendo la intervención fiscal. Es así, que ayer presentó la denuncia ante la Fiscalía de El Oro, para que mediante el fiscal correspondiente, se pase a iniciar con las investigaciones correspondientes. Dijo no tener indicios de donde vengan los supuestos hechos de corrupción, por lo que confía en el trabajo que realice la fiscalía en los próximos días. Ratificó que como MAE están pidiendo que se investigue a todo el personal de dicho ministerio, para transparentar las acciones que con la administración de Mata, se vienen ejecutando. (OM7) Informe minero listo en próximos días Ante la solicitud de las autoridades municipales de Santa Rosa, para que se declare Zona de Exclusión Minera a toda la cuenca del río Santa Rosa y, la inspección realizada a una concesionaria de dicho cantón por parte del MAE, la viceministra Ana Zurita, dijo que alistan el informe. La funcionaria anunció que en las próximas horas o días, estaría listo el informe de los técnicos de la dirección provincial del MAE, con lo que se resolverá si se suspende o no los trabajos que se ejecutan en la mina ‘Plan B Oro’. Mencionó que de existir indicios de contaminación a la cuenca hídrica, se procederá a la inmediata suspensión de actividades, hasta que se corrija las recomendaciones que darán.