ECOAMAZÓNICO (Pastaza) Piden a Pachakutik pagar por vehículo afectado en accidente

Siniestro vial dejó personas heridas y daños materiales que sobre pasan los $10.000

Según lo indica el abogado Guerrero, un vehículo que pertenece al movimiento plurinacional Pachakutik chocó en el mes de enero a otro vehículo por la parte posterior dejando personas heridas y daños materiales que sobre pasan los $10.000.

Aquí el testimonio de Juan Espín afectado:

“El día 20 de enero domingo de este año estuve dejándole a mi hermano en la casa donde viven mis padres barrio la Merced estuve con el vehículo detenido y apagado estuvimos conversando unos 100 metros antes del semáforo en el Estadio Víctor Hugo Georgis en sentido Macas Puyo , sentimos un golpe fuertísimo detrás yo me estrellé contra el volante mi esposa contra el parabrisas y mi hermano están en la parte de atrás muy golpeado nos arrastró unos 60 metros de la velocidad que venía, nos subió sobre la acera nos quedamos atrapados dentro del vehículo sin poder salir quedamos ensangrentados luego de poder salir fuimos al Hospital a mi esposa le cocieron 10 puntos en la cabeza, yo tengo la nariz fracturada del volantazo mi hermano recibió la peor golpe ya que estuvo atrás.

El señor chofer se fugó sin prestarnos ayuda correspondiente, luego de eso quedamos muy mal, 8 días sin poder caminar dolores de cuerpo y cabeza infernales solo acercaron a hablar un día después del accidente, yo les dije que el auto no valía y que me lo devuelvan, después de esto no han regresado más. Mandaron a decir que mi auto se arregla con dos mil dólares y unas pastillitas y hasta ahí no han querido solucionar a pesar hemos estado tratando de parte nuestra arreglar y se hacen de la vista gorda como que no es con ellos y no ha pasado nada”.