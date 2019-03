Sub 20 terminó microciclo contra Sub 17 antes del mundial en Polonia

Leonardo Campana aseguró que todos los jugadores están concentrados en este torneo La Sub 20, con un empate ante su similar sub 17, terminó el primer microciclo en su preparación para el mundial de la categoría que se jugará en mayo, en Polonia. La Tricolor deberá enfrentarse contra sus similares de México, Italia y Japón. Leonardo Campana, jugador de Barcelona, aseguró que todos los deportistas están concentrados en este torneo.

Fueron 24 jugadores los citados por el DT Jorge Célico, que a la base del equipo campeón sudamericano sumó nuevos elementos para observación. "Los rivales no son fáciles, pero nada es imposible, somos los campeones de Sudamérica y hay que creernos eso. Vamos no solo a competir sino a buscar la copa. Por qué no hacerlo", dijo Campana.

Por otro lado, la Selección de Ecuador Sub 17 continúa con los trabajos de microciclo en la Casa de La Selección, para lo que será su participación en el Sudamericano de la categoría, donde aspira realizar una buena campaña.

Ecuador Sub 17 está próximo a jugar el Sudamericano de la categoría, en territorio peruano. La Mini Tri sub 17, está en el grupo A, junto al anfitrión, además de Bolivia, Venezuela y Chile.

La Mini Tri, espera realizar un buen papel, repitiendo lo hecho por la Sub 20 que se coronó campeón del torneo. “Tenemos que trabajar, porque a un grupo de amigos nadie les gana”, dijo el seleccionado Víctor Carabalí.

El jugador que cumple la función de defensa central, se refirió al primer rival de la Mini Tri, su similar de Venezuela, a lo que el jugador comentó. “Rival muy fuerte, nos van a querer ganar, pero nosotros vamos con todo”. (BGV)

Fuente: La Red/ Ecuadorinmediato