Falencias en atención al caso de Diana Carolina, señaló Comisión Legislativa

No se cumplieron las normativas de seguridad, determinó El informe de la Comisión legislativa que analizó el femicidio de Diana Carolina, ocurrido el 19 de febrero de 2019 en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, determinó que no se cumplieron las normativas de seguridad en este caso. "Se evidencia que los miembros de la Policía que participaron en el operativo incumplieron el Acuerdo Ministerial No. 4472 de 10 de julio de 2014, mediante el cual se emitió el Reglamento de Uso, Legal, Adecuado, y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador", indica el informe, citado por la Asamblea Nacional.