"Quienes promueven el voto nulo les preocupa la nominación de autoridades", asegura candidato al CPCCS, Pablo Ponce

Impulsar la participación de jóvenes en la política es uno de sus proyectos Pablo Ponce, es uno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es considerado por muchos políticos como uno de los 'correístas' que quiere ser parte de la entidad, sin embargo, él niega que eso es cierto. "Respeto las tendencias políticas, pero no soy parte del correísmo. Me parece absurdo invalidar a una persona por una creencia ideológica o religiosa, nos falta mayor democracia, tolerancia, sentido de respeto a lo que el otro piensa", señala.

Ponce, quien es vicepresidente nacional de Aldeas Infantiles SOS, destaca que se postuló para ser parte del CPCCS, apoyado por el Consejo de Juntas Parroquiales del Ecuador, Fenocin, Junta de Regantes, y 23 organizaciones. "Hemos trabajado con las 13 religiones que hay en el país, es fundamental respetar el fuero familiar", indica.

Añade que dentro de su plan de trabajo está el proyecto "el Quito que sueñan los jóvenes, que opinen desde su visión, aprendemos tanto de ellos. Por eso les vamos abrir un espacio en la participación política".

El candidato manifiesta está en contra del voto nulo; "es irresponsable, antidemocrático y antiético. Les preocupa la nominación de autoridades, pero eso no me interesa. La nominación de autoridades no es lo más importante de la función, eso queda en segundo plano".

"Estoy convencido que lo único que le da legitimidad a las autoridades es el voto popular. Somos 43 candidatos, pueden votar por cualquiera porque cada uno pasó por un escrutinio enorme, un análisis profundo, cada uno estamos idóneos para ejercer esta función tan delicada. Hay que devolverle a la ciudadania una participación que se ha perdido, el poder de fiscalizar, de controlar a los funcionarios de votación local y nacional", dice.

"La participación ciudadana es un derecho y tenemos que educar a la ciudadanía. Eso me importa más que la nominación de autoridades. Necesitamos junto al pueblo tomar cuentas a las autoridades para prevenir y luchar contra la corrupción", finaliza.

(FO)

Ecuadorinmediato (El Poder de la Palabra)