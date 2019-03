Audio filtrado: Vicepresidente de Ecuador felicita a Elizabeth Cabezas por haberse disculpado por sus expresiones

"Las escuchas se han dado, las hemos visto, no sabemos quién las está haciendo, pero eso se debe judicializar", acotó El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, felicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por haberse disculpado con las diferentes bancadas del Legislativo tras las expresiones que se filtraron sobre una conversación que mantuvo con la ministra del Interior, María Paula Romo, para, presuntamente, bloquear la investigación de los supuestos hechos de corrupción que están vinculados con el jefe de Estado, Lenín Moreno.

“Las escuchas se han dado, las hemos visto, no sabemos quién las está haciendo, pero eso se debe judicializar, ya lo ha dicho la Presidenta de la Asamblea y, en ese sentido, hay que avanzar. Eso no significa que las cosas que se digan no merezcan también una disculpa por lo menos. Ya lo hizo la Presidenta y yo felicito su actitud de disculparse”, añadió.

En ese sentido, mencionó, tiene que indagarse lo que está sucediendo porque, “evidentemente, hay violación de la intimidad”.

En cuanto a una posible muerte cruzada, el Segundo Mandatario, mencionó: “Son rumores que nosotros no estamos analizando en este momento del Gobierno Nacional. Pueden ser parte de las estrategias de desestabilización, que son permanentes”.

“Pero, en todo caso, si se hace legal y democráticamente, es un mecanismo viable si es que alguien lo quiere usar. Nosotros no lo estamos analizando. Son ruidos, cosas que pasan en esta campaña de desestabilización”, acotó.

(JPM)

Fuentes: TC Televisión – Ecuadorinmediato.com