Graciela Mora: "Devolveremos el poder al pueblo ecuatoriano, el CPCCS será de la gente"

Promete fiscalizar las acciones del Consejo transitorio Graciela Mora, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), señala que aunque la designación de autoridades es una de las funciones importantes de la entidad, lo fundamental es educar a los ecuatorianos para que participen en las decisiones del Consejo. "Hay que darle poder al mandante. Un pueblo enterado y organizado, es un pueblo movilizado, es lo que se necesita este momento, preparar a la gente", dice.

"El Consejo ahora será del pueblo ecuatoriano, hay una deuda pendiente, porque el transitorio no ha obrado como debía hacerlo. Ha perseguido y realizado acusaciones a dedo, pero no hubo participación ciudadana para elegir a las autoridades. Lo más importante es devolverle el poder al pueblo ecuatoriano para que participe, para que defienda sus derechos en lo público", añade.

Mora cuestiona las decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la propaganda que se transmite en los medios. "Por ejemplo, mi spot publicitario lo pasan a la una o dos de la madrugada, pero a otros candidatos favoritos los pasan a las siete u ocho de la noche".

Según Mora, el proceso de elecciones tiene muchas irregularidades. "Ya solicité al CNE que les permitan participar a mis observadores porque nos preocupa este proceso", menciona.

"Me llamó alguien del gobierno, no voy a decir el nombre, y me dijo: Chelita queremos apoyarte, sabemos que estás bien que las encuestas te favorecen, vamos a apoyarte económicamente..... Pero lo ratifico, no recibiré un centavo mal habido, prefiero seguir necesitando recursos económicos, subiendo y bajando de las cooperativas de transporte del país, no quiero dinero que no venga de manos limpias", agrega.

Entre sus propuestas de campaña están, "fiscalizar las acciones del transitorio, que no hubo participación ciudadana en la elección de autoridades. Y vamos a defender el patrimonio de los ecuatorianos, no podemos regalarnos al Fondo Monetario Internacional ni a ninguna transnacional eso lo vigilaremos con mucho juicio", sostiene.

Mora considera que es necesario mantener el CPCCS para defender los derechos de los ecuatorianos que se encuentran dentro y fuera del país.

"El llamado Quinto Poder del Estado, permite vigilar a las instituciones públicas, permite articular un trabajo con las organizaciones sociales, a quienes no se les ha dado facilidades para trabajar porque se les cierra las oportunidades, como al sector de la economía popular y solidaria".

"Otro punto que defenderé es el derecho de los migrantes, que fueron expulsados del país, no están de turismo. Hay cierre de consulados y no se les comenta cómo votar en las elecciones, no tienen claro que su participación es importante", añade.

Mora destaca que fue quien remitió una solicitud a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que estén presentes en las elecciones del próximo 24 de marzo.

"Yo fui la que impulsó la carta porque tenemos temor a un frude en las elecciones. Gerardo de Icaza (Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral) me contestó y asegura que estarán presentes en el proceso electoral. Ojalá no les marginen, que les permitan estar antes, durante y despues de las elecciones. Ese logro no fue triunfo del Gobierno sino nuestro, porque pedimos que el equipo técnico venga a constatar el proceso electoral", indica.

(FO)

Ecuadorinmediato (El Poder de la Palabra)