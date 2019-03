LA GACETA (Cotopaxi) LOSEP prohíbe a servidores públicos ejercer actividad electoral en el cargo

Militantes del Movimiento CREO denunciaron un supuesto proselitismo político realizado en la parroquia Guaytacama por parte del alcalde y candidato a la reelección

Militantes del Movimiento CREO denunciaron un supuesto proselitismo político realizado en la parroquia Guaytacama por parte del alcalde y candidato a la reelección, Patricio Sánchez, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado, el primer organismo ya contestó, están a la espera del segundo.

La Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) en su artículo 24, especifica, entre otras, las siguientes prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos; “Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas”.

Con base a esta normativa integrantes del movimiento CREO de Latacunga, realizaron una denuncia sobre un supuesto proselitismo del alcalde y candidato a la reelección, Patricio Sánchez, ocurrido en Guaytacama el martes 26 de febrero. De acuerdo a Alejando Fabara, uno de los denunciantes, el domingo 10 de marzo se habría repetido la conducta en Santán Chico.

Explicó que durante la entrega de Ecotachos habrían estado funcionarios del Municipio con prendas alusivas al partido Avanza al que pertenece Sánchez.

Aseguró que cuentan con pruebas gráficas, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contestación a la denuncia puesta el miércoles 27 de febrero, respondieron que no se infringe la Ley Electoral, “debido a que en el video no se escuchan palabras alusivas a la reelección del Alcalde y que los ecotachos no tienen el nombre del candidato, lo que nos parece inverosímil porque ya sería tamaña sinvergüencería”, acusó Fabara.

Gavino Vargas, principal del CNE de Cotopaxi, aclaró que no es competencia de este organismo verificar y sancionar el uso de bienes o recursos públicos; esto es competencia únicamente de la Contraloría General de Estado.

Por ello, la denuncia también se puso en esta entidad, Fabara dio a conocer que están en espera a una respuesta de esta institución, actualmente están realizando las investigaciones necesarias para determinar si se infringió o no la ley. (I)