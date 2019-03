Rafael Correa: Gobierno de Lenín Moreno no quiere que Ecuador sepa los condicionamientos del FMI para el acuerdo

Con esta decisión, alertó el Expresidente, el país regresará al "modelo neoliberal" que lo quebró en 1999 Desde Bélgica, el expresidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista radial, reaccionó al acuerdo al que llegó el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la entrega de un monto de USD $4.200 millones en el marco del Servicio Ampliado del organismo. Criticó que el país no conozca sobre los condicionamientos que habría puesto el FMI para acceder a este convenio.

“Los condicionamientos están en confidencialidad porque no quieren que se sepa. Además, Richard Martínez, con todo respecto –a pesar de que me ha insultado por redes-, le falta mucho, no conoce de economía, de finanzas públicas. Él viene del sector privado y con una formación menos que mediocre, pero que guarde honestidad profesional. Busquen en qué parte del mundo el FMI da USD $0,20 centavos sin condicionamiento”, añadió.

Para Correa, con este acuerdo se están definiendo dos modelos: el que convirtió al Ecuador en uno de los países más equitativos de Latinoamérica, o el neoliberal. “Éste último, recurrentemente, nos ha quebrado”, alertó.

“La crisis de 1999 fue por el modelo neoliberal y estamos volviendo a lo mismo y, con apoyo de cierta prensa, nos hacen creer que lo bueno no es bueno. Esto no nos va a llevar al desarrollo, a mejor equidad o menor pobreza, sino que va a regresar a lo mismo de siempre”, acotó.

