Asambleísta José Serrano niega haber pedido "diezmos" cuando fue Ministro del Interior (VIDEO)

El legislador presentó una copia de sus estados de cuenta "Acusaciones pretenden afectar mi honra", afirmó el asambleísta de Alianza PAIS, José Serrano, ante la denuncia que presentó en su contra su exasesor, Víctor Rivadeneira, por supuestos cobros indebidos cuando fue Ministro del Interior. Serrano negó haber pedido "diezmos" cuando fue titular de esta Cartera de Estado.

La mañana de ayer, Rivadeneira aseguró que entregaba USD $300 mensuales y que la nómina en el Ministerio era entre 500 y mil empleados. “Los pagos los hice durante el tiempo que estaba en Ministerio del Interior. Estuve casi dos años”, precisó el exasesor, al asegurar que los “diezmos” los solicitaba José Serrano.

Ante esto, hoy martes 12 de marzo, el asambleísta del oficialismo negó haber pedido o recibido “diezmos” de sus empleados y asesores cuando fue Ministro del Interior, durante el Gobierno anterior.

“Con la frente en alto puede decir que jamás en la vida he recibió un dólar de diezmos y peor me he aprovecho de recursos de sueldos de mis excompañeros de trabajo”, enfatizó. Para el legisladora, es una “cortina de humo que se está creando para afectar mi honra y carrera política”.

Además, presentó una copia de sus estados de cuenta para comprobar que sus movimientos económicos no han sido irregulares.

Según su exasesor, los pagos se los hacía en efectivo, pero por un tema “emergente” realizaron la transferencia, documento que lo presentó en la Fiscalía. “Aquí los depósitos que se hizo a la cuenta de María Fernanda Iglesias, que era la jefa del despacho y asesora ministerial”, afirmó.

Por último, Serrano manifestó que pidió a Iglesias que también presente toda la documentación e información que requiera la justicia y la Fiscalía.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato