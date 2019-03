"Elizabeth Cabezas y María Paula Romo, con una llamada, bloquearon al Legislativo", advierte Ronny Aleaga (AUDIO)

Audio Marzo 11- Ronny Aleaga



Legislador aseguró que los parlamentarios del partido oficialista están protegiendo al Primer Mandatario El asambleísta Ronny Aleaga, en una entrevista con Ecuadorinmediato, se refirió a la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas y la Ministra del Interior, María Paula Romo. "Lo que se puede escuchar en este audio es que las funcionarias impidieron que los legisladores puedan fiscalizar y bloquearon que se investigue, presuntos actos de corrupción, del Presidente Lenín Moreno".

Recordó que en el Pleno de la Asamblea el pidió que se conforme una comisión para que se investigue al Presidente Lenín Moreno por la presunta vinculación con paraísos fiscales y cuentas offshore. En ese momento fue cuando apareció el audio entre Elizabeth Cabezas y María Paula Romo, donde se entendería que buscan evitar que pase esta moción para fiscalizar al Presidente.

Aclaró que la denuncia que fue presentada no tiene como objetivo a la presidenta Elizabeth Cabezas, ni la Ministra del Interior, María Paula Romo. “No hay que perseguir, aquí mi objetivo es que el Presidente Lenin Moreno rinda su versión por la denuncia presentada. Yo inicié esta acción porque en el audio que, es de conocimiento público, ellas bloquean una petición que yo estoy impulsando, que era el cambio del orden del día para la conformación de una comisión multipartidista”.

Comentó que su petición buscaba entregar 30 días a este organismo legislativo para que se pueda realizar la investigación. “Lo que se quería hacer era que se busquen todos los indicios que existen para determinar si es que hay o no actos de corrupción que podrían incluir al Presidente”.

“Es terrible lo que se escucha en este audio, porque al final de los 136 legisladores no están aludidos con lo que se dicen en las declaraciones. Tendrá que explicarnos la presidenta cabezas quienes son la banda de los imbéciles y quienes son la banda de los hijos de p”. Comentó que la denuncia contra las funcionarias fue presentada por el delito de tráfico de influencias.

“Porque ella no negó el audio, ella dijo que no era algo ilegal. Más bien lo ratificó, lo ilegal, es que a través de una llamada telefónica bloquean una acción legislativa haciendo injerencia con la Función Legislativa con el Ejecutivo. Eso es prohibido por la Ley y eso, según el Presidente Moreno, es contra la Ley porque hay independencia de funciones”.

“Desde que estoy en la Asamblea Nacional no he tenido conflictos pero de ahí a blindar y a tapar una investigación por parte del Legislativo es terrible. Nos están coartando esa libertad para poder cumplir nuestro trabajo. Al final el día tenemos que enviar un exhorto a los compañeros del partido de Gobierno”. Comentó que el oficialismo es quien busca que no se investigue al Presidente.

“Quienes apoyaron esta acción fueron los del partido socialcristiano, parte del bloque de CREO, Suma voto a favor, parte del BIN igual. Los que bloquearon esta acción son los legisladores del oficialismo, cuando ellos dicen que es necesario luchar contra la corrupción, son los que la tapan. Yo no estoy armando juicios de valor sino que se investigue”.

Comentó que es necesario investigar por parte del Legislativo esta denuncia una vez que el tema ya está siendo tratado en la justicia. “La Asamblea también tiene que reaccionar no es posible que el congreso español pide respuestas y, en cambio, el Legislativo ecuatoriano quiere bloquear el tema”.

“No les parece raro que los que dicen que luchan contra la corrupción después dicen que no que `nos jodemos todos`, eso que quiere decir, si la investigación es contra del Presidente no contra los asambleístas”. La denuncia contra Elizabeth Cabezas y María Paula Romo se da porque “ellas impidieron una acción legislativa”, dijo Aleaga.

“Eso no se puede, los legisladores debemos tener total libertad para cumplir con nuestras funciones”. Aleaga recordó que su objetivo es que el Presidente comparezca en la Asamblea.

“Es tanto el bloqueo que no me dieron paso al cambio de orden del día, después fui a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a la cual yo pertenezco, también se vivió este bloqueo. No pasó por la votación”.

Alega también denunció que hay un audio en redes sociales, “donde se escucha que una delegada de la Ministra Romo, esta hablando dentro del piso dos, donde se llevó a cabo, la sesión de Fiscalización, diciendo que ´no se preocupen que todo está salvado´ y los que se obtuvieron fueron los del partido de Gobierno”.

Aleaga recordó que el Presidente Lenín Moreno dijo: “que en el país hay independencia de funciones”.

Sobre el tema de credibilidad de la Asamblea ante estos actos, “el poder nos otorga el pueblo y representamos a la ciudadanía y estar manchados es terrible”.

Asimismo el legislador aseguró que no existe espionaje en este audio y video de la Presidenta Elizabeth Cabezas. “Aquí no hay tal, sino que dejaron abierto el micrófono. Escuchar a la presidenta de la Asamblea es referirse de esta manera a los legisladores fue algo chocante”. Comentó que estas declaraciones de espionaje son solo “para desviar la atención”.

“Sí hay que investigar el tema de espionaje es algo que se debe hacer, pero primero que comparezca el Presidente Moreno. Vamos por prioridades. Lo que se ve es que con un delito tipificado tratan de tapar otro. Con un delito quieren tapar el otro”.

Recordó que la Asamblea Nacional es quien posesiona al presidente, “tenemos que actuar con coherencia con objetivos planteados. El pueblo ecuatoriano no merece esto, parece una novela”.

Afirmó que la presidenta de la Asamblea con estas acciones bloqueo el trabajo de la Legislatura. “Claro que sí lo bloqueó. Tiene que haber un exhorto por parte de los compañeros legisladores para que actúen en estos actos. Hay que tener algo claro la Presidenta de la Asamblea no está para responder a un grupo político sino al pueblo ecuatoriano”.

Asimismo Aleaga recordó las pruebas por las cuales presentó una denuncia contra el Presidente de la República Lenín Moreno por la presunta vinculación de sus familiares con cuentas offshore y paraísos fiscales.

“Todo esto inició con mi presentación de la denuncia en contra del Presidente en la Fiscalía General del Estado, el pasado 20 de febrero, en el cual yo preparé la documentación necesaria para la vinculación del primer mandatario, Lenín Moreno, su entorno familiar y circulo económico cercano, con empresas offshore”.

Comentó que este caso es de relevancia nacional, “yo por eso viaje a Alicante, España para presentar una denuncia por el presunto delito de evasión fiscal, defraudación tributaria y blanqueo de capitales”. Recordó que por estas denuncias y por “querer mostrar los papeles” a la ciudadanía sus cuentas en redes sociales han sido bloqueadas.

