Juan Javier Dávalos: "Al llegar al CPCCS plantearemos la revocatoria del Gobierno" (VIDEO)

Explica que si el voto nulo supera el 50% no se elimina el Consejo, sino que 10 días después se realizarán nuevas elecciones con los mismos candidatos Juan Javier Dávalos, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) menciona que luchar contra la corrupción del gobierno actual es una de sus propuestas de campaña, razón por la que parte de su spot publicitario fue censurado. "Hace unas semanas ingresé un reclamo formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) por este tema, y me contestaron diciendo que me censuraron porque estoy infringiendo un artículo de la Constitución, que dice que genero conflicto con esta función del Estado", explica.