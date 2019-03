Trabajadores de Gamavisión denuncian que por "culpa" de Andrés Michelena no han recibido sus sueldos

Además, dijeron que no se ha pagado al IESS los valores descontados desde que inicio el Gobierno del Presidente Lenín Moreno El martes 11 de marzo los trabajadores de Gama Tv denunciaron que Andrés Michelena, Secretario de Comunicación, "no ha emitido el informe y documentación de respaldo para el pago de Gamavisión". De igual manera, recalcaron que el medio vive una situación de "estigma y señalamiento" por declaraciones de Michelena. Además, recalcan que sus derechos han sido afectados porque no se ha pagado al IESS los valores descontados desde que inicio el Gobierno del Presidente Lenín Moreno, en mayo de 2017.