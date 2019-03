Mario Guayasamín promete que fiscalizará los errores de Mauricio Rodas

Busca la reeleción como concejal y plantea cuatro proyectos que asegura cumplirlos en 17 meses Mario Guayasamín, candidato a concejal de Quito por el distrito centro, por la alianza Ecuatoriano Unido y Partido Socialista, pesenta en su propuesta de campaña cuatro temas que asegurá que cumplirá en 17 meses. "Exigiré que se convoque una consulta popular para resolver el tema de las corridas de toro en Quito; propondré un cambio a la ordenanza que garantiza el respeto a los derechos de los animales; impulsaré una ordenanza turística especial para el centro histórico, que beneficie a medianos y pequeños emprendedores; y fiscalizaré los errores del alcalde Mauricio Rodas para que paguen los responsables", dice.

"Estoy indignado porque hasta los últimos meses de su gestión, el alcalde Mauricio Rodas nos toma como a tontos a los quiteños. En los próximos días vamos a revelar una gran mentira del alcalde, porque va a salir por la puerta grande y el pueblo no le hizo un escarnio por todas las mentiras a la ciudad, incumpliendo el 70% de sus ofertas de campaña, como la construcción de la vía Gualo-Puembo", sostiene.

Según Guayasamín, quien busca la reeleción como concejal, para que Rodas pueda mentirle a los ciudadanos, "hubo abuso de poder a partir de los medios de comunicación que invisibilizaron todos sus errores".

"Ahora Rodas promociona el tema de 'El ángel guardián', que fue presentado como un sistema de alerta inmediata, con cámaras de seguridad. Ahora solo consiste en enviar un mensaje de texto, que si te roban el teléfono, no entiendo cómo se va a enviar el mensaje para denunciar. Nos quieren embobar diciendo que ya cumplió", añade.

Guayasamín menciona que no pudo denunciar lo que ahora critica porque "los concejales fuimos neutralizados por un aparato mediático que el alcalde tiene a su disposición, que calla, encubre neutraliza, y bloquea".

"Invierten 30 mil dólares en troles para que me ataquen todos los días en mis redes sociales, diciéndome vago, payaso, figureti. Me pueden decir todo menos que me robé la plata o quedé en deuda con la ciudad".

Asegura que "desde el 2015 hablamos del problema de la basura, tres años después nos dieron la razón. Nos opusimos al Quito Cables y ahora dicen que fue un proyecto inviable, denunciamos el problema del túnel Guayasamín que quedó con una responsabilidad contractual que el próximo alcalde lo tendrá como un problema".

El Metro de Quito es otro de los proyectos de la actual administración que para Guayasamín, tampoco cumple con lo que se prometió en un inicio.

"De la manera más grotesca pasan un video en el que acelera y retrocede, y ponen: Pruebas del Metro. Ahora en abril tendrían que empezar las pruebas, lo que están haciendo es un circo porque las obras están retrasadas y en diciembre del 2019 no estará totalmente operativo"

"Será de una sola vía, además, no tiene un sistema integrado de transporte, eso quiere decir que no proveerá de los pasajeros necesarios para que el Metro tenga eficiencia y sea factible para Quito. Si tienen todas las líneas operando de transporte, tienen sus propias rutas y no les interesa llevarlos hasta el Metro. Si quieres llegar al Metro vas a pagar entre dos y tres veces un pasaje, la idea era hacer un sitema integrado para movilizar a los pasajeros", acota.

Guayasamín dice, "no me siento parte de todo lo malo que se hizo en el Municipio porque hicimos (concejales) un trabajo de fiscalización, visibilizamos una serie de problemas que ahora nos están dando la razón y queremos continuar con un trabajo. Ahora pediremos cuentas al nuevo alcalde o alcaldesa y que se realice una fiscalización", concluye.

(FO)

Ecuadorinmediato (El Poder de la Palabra)