PROMESA:Elizabeth Cabezas daría "un paso al costado" si se abre una investigación en su contra (VIDEO)

Además, manifestó que no le preocupa la denuncia que presentó Ronny Aleaga en la Fiscalía "Yo no me aferro al cargo", afirmó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, al señalar que "no solo me haría a un lado del CAL, sino de la Asamblea", en el caso de abrirse una investigación en su contra por la conversación que mantuvo con la Ministra del Interior, María Paula Romo, para coordinar una votación y no dar paso a que se investigue presunto caso de corrupción que involucrarían al Presidenta Moreno. Además, justificó su conversación al mencionar que "si algún presidente de la Asamblea dice que esto no lo ha hecho, entonces ha incumplido con su tarea".