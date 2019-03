Entre críticas y aclaraciones se vivió el simulacro electoral con miras a votaciones seccionales

En este ejercicio se activó el 50% de los recintos y 85.000 que equivale al 30% serían procesadas Este domingo, 10 de marzo, se realizó el simulacro electoral a nivel nacional con miras a las votaciones seccionales del próximo 24 de marzo. Este evento tuvo un retraso de media hora y críticas por parte de varios representantes de movimientos políticos quienes cuestionaban varias decisiones tomadas por el CNE.

Por ejemplo, el candidato AP a reelección para Santa Lucía, Luis Solórzano, cuestionó que en la actividad no se hizo un simulacro del temporal invernal. En cambio, Francisco Andino, presidente provincial de Juntos Podemos, reclamó que no se detallara todo el kit electoral y reprochó que no se utilice la tinta indeleble. También varios representantes reclamaron por el retraso que tuvo el simulacro.

Este evento se lo realizó a tiempo real y constituyó un ejercicio del manejo de recintos electorales y del Centro de Procesamiento de Resultados. Diana Atamaint, Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), se refirió a los distintos cuestionamientos y aseguró que “para eso mismo son los simulacros, para tomar en cuenta todas estas eventualidades”.

En el ensayo se utilizaron papeletas genéricas y se simuló el sufragio de diez electores, entre ellos, personas con discapacidad física y visual, personal militar y ciudadanos en general. Según datos del CNE hubo 1.832 recintos de transmisión y publicación de actas, 550 recintos que no son de transmisión y 24 centros de procesamiento de resultados. El ejercicio fue con un equivalente al 30% de actas de todas las dignidades, esto es, 85.000.

Otro de los datos que se logró determinar es que el voto de los indecisos llegaría a demorarse 4 minutos, según el director provincial electoral de Pichincha, José Sola. Los ciudadanos que ya conocen sus candidatos apenas se demorarían un minuto. (BGV)

Fuente: CNE/ Ecuavisa/ El Telégrafo/ Ecuadorinmediato