EL Río (Los Ríos) 700 Bachilleres pidieron documento que no pertenecen a partido alguno

Su deseo es inscribirse al curso de soldados y cadetes de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Alrededor de 700 jóvenes bachilleres, llegaron desde diferentes sectores del país hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Babahoyo durante la presente semana. Llegaron en búsqueda de un documento en el que se certifique que no pertenecen a partido ni movimiento político alguno. Su deseo es inscribirse al curso de soldados y cadetes de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Según información proporcionada por el departamento de Comunicación del CNE, desde el lunes hasta el miércoles, se les ayudó a los aspirantes con dicho documento de manera inmediata, pero el jueves y ayer viernes el sistema colapsó por la gran demanda de solicitudes, por lo cual se les indicó a los requirentes que regresen el lunes.

Candidatos. “Desde ayer (jueves) nos dijeron que el documento estaba para el día lunes, pero lo necesitamos para hoy (viernes), para poder ingresar al curso de soldados y cadetes de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Parece que no hay sistema, nos indicaron otros amigos que aquí estaban dando rápido ha sido cierto pero hasta el miércoles en cinco minutos ya daban el documento”, comentó Wellington Pozo, quien es militar.

Este joven soldado llegó desde Esmeraldas con las intenciones de ayudar a uno de sus hermanos quien pretende seguir sus pasos, el mismo que estaba haciendo fila en las instalaciones del Fuerte Militar Huancavilca en la ciudad de Guayaquil.

Debido a que el sistema estaba colapsado por la gran demanda de jóvenes que llegaron desde a solicitar dicho documento, aproximadamente 20 personas tuvieron que viajar cerca de las 10h30 hasta el Consejo Nacional Electoral del Guayas, para intentar obtener este importante papel.

Otro caso fue el de Miguel Cagua, quien llegó desde Milagro ya que recibió la misma noticia que en el CNE-Los Ríos estaban entregando el documento de manera inmediata, en caso de quedar fuera de este proceso le tocará esperar un año para volver a postular y cumplir su sueño de ser militar.

“Vine hoy (viernes) porque pensé retirar como otros compañeros rápido el papel, pero lamentablemente el sistema se cayó, si me quedo fuera no me quedará más que esperar el próximo proceso, ya que las inscripciones terminaban hoy (viernes) a las 12h00”, dijo el aspirante.