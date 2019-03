TRANSICIÓN OPROBIOSA: TANTO DAÑO POR UN EMPLEO, POR EL DINERO O LA CODICIA DEL PODER

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com Las últimas horas de la nación han sido crecientes de rabia, indignación y vergüenza. La Transición tiene a la nación un período de oprobio, tanto por los actos como por las palabras. A esto nos lleva la vieja clase política enquistada en forma corrupta en el gobierno, actuando de manera arrasadora, insultándose en forma soez entre ellos, atropellando la Constitución y las leyes por unos pagos de moneda tan solo por lograr empleo arrancado con vileza, no es digno de Ecuador, pero esta historia la estamos viviendo a diario y no cesa, tampoco paró esta semana.

ECUADOR: TANTO DAÑO POR UN EMPLEO, POR EL DINERO O LA CODICIA DEL PODER

Las últimas horas de la nación han sido crecientes de rabia, indignación y vergüenza. La Transición tiene a la nación un período de oprobio, tanto por los actos como por las palabras. A esto nos lleva la vieja clase política enquistada en forma corrupta en el gobierno, actuando de manera arrasadora, insultándose en forma soez entre ellos, atropellando la Constitución y las leyes por unos pagos de moneda tan solo por lograr empleo arrancado con vileza, no es digno de Ecuador, pero esta historia la estamos viviendo a diario y no cesa, tampoco paró esta semana.

A la transición han llevado a la nación de manera violenta y con odio.

Adujeron que estuvimos en dictadura y que ellos iban a recuperar la democracia, entonces destruyeron la Constitución con una consulta ilegal que solo acarrea ilegalidades. Gritaron que los nombramientos y concursos de funcionarios habían sido falsos para destruir el sistema meritorio; que hubo robo y corrupción con lo que persiguieron y encarcelaron a varios sin pruebas ni respeto por los procesos; que hubo sobornos y corrupción de alto grado; que el presidente Moreno Garcés llegó con fraude al poder; que no se respetaron la independencia de funciones del estado; que los anteriores habían metido mano a la justicia y que todos los jueces, fiscales y empleados públicos eran correistas, por lo que había que acabar con todos; que se quiso gobernar con el partido único destruyendo a la oposición política; que se persiguió y acalló a la prensa y; que el expresidente Correa insultaba a todos los que se le oponían. Así de gruesa fue la lista de inculpaciones con las que justificaron llevarnos a la transición.

Valdría la pena preguntar a todos los transitorios: ¿Se dan cuenta tanto daño que han hecho con Ecuador y su proceso forzado?

Lo digo porque si quisiera preguntarles a quienes aparecen como las caras visibles de la transición, el cómo se siente en su fuero interno por haber participado en todo esto. Digo, cómo se sentirán los otros seis transitorios, Dávila, Zabala, Félix, Hernández, Mendoza y Macas con sus complicidades a los abusos y ofensas del doctor JC. Trujillo, cómo si tras pasar esta tormenta ellos pueden y deberían ser enjuiciados por el abuso del poder, el irrespeto de las leyes, los nombramientos a dedo, la destrucción de la institucionalidad de la nación.

¿Cómo pueden ser jueces constitucionales, y pararse frente a sus alumnos, los que presumieron siempre ser los más destacados juristas ecuatorianos como Salgado Pezántes, Ávila Santamaría, o Grijalva y Herrería Bonet, con una nota mediocre de 14/20? Será que se sienten bien haber sido calificados con tan pobres resultados de los exámenes que ellos mismo rindieron, y que se forzaron las condiciones para reconocerles méritos. Ellos lo saben, como el país entero, que fueron designados a dedo, a la fuerza¸ y que siempre serán cuestionados para la historia que llegaron de esa forma a sus cargos. Todo por un carguito público, que pena, que vergüenza social ajena.

Y, en la misma línea, ¿Qué sentirá la doctora Lady Diana Salazar Quiñonez la ser nombrada ya “cuasi” Fiscal General del Estado con una peor nota de 10/20? Al parecer, le toca disimular la incomodidad de haber sido calificada no por sus conocimientos e ilustración jurídica, sino por una preferencia del doctor JC. Trujillo, o la anuencia de la embajada norteamericana y sus entes de control. Debe ser muy difícil sobrellevar el peso de una función a la que se llegó gracias a su “coherencia” “sentido de justicia” y “templanza” que sirvieron para aumentar sus méritos. Ejercer un cargo con semejantes calificaciones va a ser una cruz muy pesada de cargar, porque le van a cuestionar de ser fiscal de la transición.

Como se nota que un grupo de gente, la de la cofradía de los elegidos, los que siempre se han sentido con derecho a ser funcionarios públicos, gritaron contra los concursos para selección de cargos públicos. Ahora se entiende porque reclamaban de no ser porque las notas y los exámenes han demostrado que siempre fueron mediocres, que por ser gentecita bien antes ocuparon los empleos, y hoy le han fallado a la propia transición. Todo por un empleo.

A la transición nos condujeron al grito de “¡Corrupción, corrupción!”, que se han robado los fondos públicos y que deben devolver los dineros. La verdad se estrella contra sus palabras. Si, en efecto Odebrecht es la empresa privada que ha sido la mayor promotora de la corrupción, pero no se quiere decir los nombres de los privados que se aliaron con esta, tampoco de los abogados tramitadores que fueron parte de esa corrupción, y menos los ejecutores de sus órdenes corruptas que corrieron en fuga al vecino Perú, a Miami o a otros sitios del refugio delictivo, con el silencio o la anuencia de los transitorios, que hoy callan. Que hay lista, así como leen una lista de Odebrecht de quienes recibieron sus fondos, y entre ellos hay sospechas que constan algunos transitorios en funciones que no son revelados por la sucia complicidad en sus conciencias, o la vinculación culpable de los anti-corruptos que callan y se esconden.

Que todo fue corrupto en la década robada dijeron y, convencieron a la gente votar con el “7 veces Sí”, para transformar la justicia. Ahí tienen su justicia encubriendo los robos de GEA por 500 millones; la falsa facturación 2 mil millones, los perdones de la deuda por 4mil 500 millones. Y claro, nada se dice de las cuentas off-shore en paraísos fiscales de muchos de los notables transitorios, o menos aún sobre el escándalo de INA que apunta cada vez más cerca y directamente al presidente de la República y a su familia. Hoy se callan, huyen como hampones en batida, se guardan de hablar porque esta corrupción les infecta, ya que ser “morenistas transitorios” lo convirtieron en sinónimo de delito, de delincuencia organizada para el asalto y le dieron el tufo delictivo con el que le impregnaron a este daño que le causan a la nación en estos días. Todo por el dinero, todo por la plata, que desazón.

Con engaños condujeron al país a esta vergonzosa situación transitoria y acusaron de interferencia en las funciones del estado, injerencia en la justicia, manipulación de las sentencias. Han pasado 20 meses y el espectáculo que han dado ha sido bochornoso. Tienen enjuiciamientos y a personas presas sin pruebas, son varios casos como el de Jorge Glas por ejemplo. Las causas son acomodadas, y los procesos son forzados, sujetos a todos los cuestionantes de ley y, siguen adelante sin que importe el atropello que causan jueces y fiscales venales, que sobre llevan la justicia a la indignidad. Como les dijo el abogado Felipe Rodríguez culpando a las cortes “Están montando causas” para hallar culpables en inocentes, y todo porque son correistas. Que asco de justicia la de Trujillo y la transición.

La peor muestra de lo funesto de la transición fue la que se dio en el consejo de la judicatura, nombrando a dedo y con atribuciones atrabiliarias. Bronca va, digo ¿Cómo se sintieron con los abusos evidentes Aquiles Rigail, Marcelo Merlo y sobre todo Juan Pablo Albán? Si fue evidente que llegaron a protagonizar enfrentamientos entre ellos y todo por “mal reparto” de cargos, judicaturas y representaciones. Que impresentable es que luego se revele que para el doctor Albán estaba ya predestinado ser parte de la CIDH en nombre del gobierno de Ecuador, y que le fallaron con lo cual quedó demostrado que ni entre ellos se respetan. LO desagradable fue ver como integraron el nuevo consejo de judicatura, ¿Qué sentirá la doctora María del Carmen Maldonado, que se especule que fue nombrada a dedo por ser prima política del presidente de la República? Salta la duda de ¿Quién se repartió la justicia? Quién sino ellos. La duda ofende.

Que hay de aquellos que gritaron a grito pelado que había que acabar con todo lo del régimen anterior, y sacar de sus cargos a los empleados públicos porque “¡Todos son correistas!”. Pronto le ha dado la razón el presidente Moreno con sus ministros privatizadores, y más de 10 mil empleados públicos están en la calle. ¿Qué tienen que decir, Miguel García Falconí, autoelegido eternamente como presidente de los empleados públicos, que era quien más gritó y chilló por su salida?; ¿Algo sentirán en sus estómagos agradecidos los dirigentes del FUT, del MPD, de la UGTE, del frente Popular, de Democracia SI, de la Unidad Popular?, ellos eran quienes más exigieron que se boten a todos ellos, hoy fingen lamentarse cuando en el fondo son cómplices de tal tragedia. Finalmente, Mesías Tatamuez, Nelson Erazo, José Villegas, Jaime Arciniega, dirán con honestidad ¿Dónde trabajan? Porque es irónico que los dirigentes de los trabajadores no trabajan, no ganan el pan con el sudor de su frente sino de sus poses. Eso es la transición de estos morenistas-transitorios-sindicales.

Y dijeron rápidos y furiosos que hubo ¡Fraude…fraude!, para lo cual arrasaron con el Consejo Nacional Electoral poniendo a los representantes de los propios partidos políticos, en forma ilegal por cierto, para instaurar un proceso electoral que se vuelve cada vez más sospechoso y purulento. Han establecido unas elecciones violatorias desde la ley hasta el sentido común, ineptitudes, ineficacias, arrogación de funciones, inutilidades expuestas le han marcado a estas elecciones de la transición en una gala fraudulenta, esa si fraudulenta, con atropellos como los que han cometido contra Ecuadorinmediato y, claro ni JC Trujillo ni los transitorios hablan, solo mascullan odio entre ellos por haberlos nombrado. ¿Qué sentirán para la historia Diana Atamaint, Enrique Pita o José Cabrera, después de haber sido un CNE tan atrabiliario e indigno de la democracia?, Nada, nada que decir solo el cinismo de los consejeros es lo que vale por ahora. Pronto serán castigados y hasta pueden terminar en cárcel por violar tan groseramente la ley.

La falsaria posición del partido único con el que acusaron a Correa, hoy les restriega en la cara su mentira. 298 Grupos políticos entre partidos y movimientos lo desmienten, más de 82 mil candidatos les acusan de falsos, y todo un esfuerzo que hacen para el voto nulo para que no se elija al consejo de Participación Ciudadana, porque no saldrá la gentecita bien, que yo los diría bien sinvergüenzas, es la peor de las muestras que siempre estuvieron calumniando con este tema.

Y ni que hablar de la prensa perseguida de ese entonces, con la cual quieren justificar la transición. Solo miren lo que a nosotros nos persiguen como para que alguien proteste o diga algo, pero no. La prensa ha pasado de decir todo a callar todo. Cuanta vergüenza hay este silencio cómplice que nada dice de la corrupción que asuela al poder, a la presidencia, a la asamblea, a los transitorios. Nada. La gente también guarda silencio frente a los medios, pero es en cambio de indiferencia, ya no les cree, ya no hay aceptación por ellos ya que se sienten engañados por la gran prensa que les llevó a esta transición.

Lo increíble es que la transición ha llegado al extremo de la bronca por el control del poder, que el insulto que antes le inculparon a Correa, hoy les ensucia su boca con sus maltratos groseros. Por las expresiones del cómo se tratan entre ellos de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, da la impresión que ese es su comportamiento es cotidiano como su trato a los socialcristianos de “imbéciles” “hijos de puta…”, de eso que acusaron hoy hacen práctica común. Bien se dice que “las palabras sucias ensucian a quien las usa” y eso se aplica hoy a esta transición miserable a la que llevaron al Ecuador en forma grotesca. Peor no nos ha podido ir. (FHA)

Dr. Francisco Herrera Araúz es Director General de Ecuadorinmediato.com

