OPINIÓN (El Oro) Pasajeños se mueren de sed a causa de fugas de agua

Ciudadanos piden asistencia de las autoridades Antes de iniciar las fiestas carnestolendas, el cantón y algunas parroquias vienen padeciendo escasez del líquido vital, debido a la turbiedad en el afluente que no permitía potabilizar el agua... Y por mantenimiento señalan algunas publicaciones en redes sociales de AGUAPAS EP, empresa responsable de suministrar el servicio público. Constantes son los reclamos de la población y ante la demanda popular, personal de diario Opinión constató que las fugas de agua son una de las causas del desabastecimiento en la urbe y sus parroquias.

Recorrimos el acueducto ubicado en Uzhuplaya 1, sector campo de aviación y en la barriada Central, parroquia urbana Tres Cerritos, lugares donde existe el desperdicio del líquido vital dejando sin servicio a miles de familias que se mueren de sed, debido a la falta de reparación oportuna para evitar que se desperdicie el agua.

Telmo Rodríguez morador de Uzhuplaya 1, habita a escasos metros del acueducto, sector campo de aviación del cantón Pasaje, quien se percató de la fuga el domingo 3 de marzo del 2019. “Llamé todo el feriado al personal de AGUAPAS sin poder contactarme.

Llegué de Huaquillas y me encontré con el personal de la empresa pública, me dijeron que el sábado 9 de marzo a las 07:00 vendían a solucionar el inconveniente, pero aún no llegan”, expresó Don Telmo, que fue entrevistado el mismo día a las 09:00.

A criterio del adulto mayor y conocedor de la problemática, la fuga primero estaba pequeña y ahora está más grande.

“Es preocupante porque el agua se está regando por la base del acueducto y se puede caer la base”, recalcó el morador, quien voluntariamente hace de guardián y reporta los incidentes que se presenten en el lugar.

El mismo problema lo tiene la familia Montero Ruíz, que habita en la barriada Central, parroquia Tres Cerritos, pues la tubería principal de la regional pasa por su terreno y pese a estar encajonado con concreto para la protección de las válvulas y tubería, siempre ha filtrado el agua perjudicando a siete familias del sector.