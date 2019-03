DENUNCIA: Rafael Correa: "En la cuenta 100-4-1071378 del Balboa Bank de Panamá se puede evidenciar la corrupción de Lenín Moreno"

Exmandatario asegura que en esa cuenta depositaban dinero para favorecer a familia del Presidente El ex mandatario del Ecuador, Rafael Correa, pidió a las autoridades de la Fiscalía General del Estado que investiguen los fondos depositados en la cuenta 100-4-1071378 en el Balboa Bank de Panamá, que ahora pertenece al Banco de Costa Rica, en la cual, se evidenciarían los movimientos financieros para favorecer a la familia presidencial. De igual forma, informó que Emilio Torres Copado fue quien vendió el departamento en Alicante a INA INVESTMENT y además, es socio del yerno del Primer Mandatario.

Correa indicó que a pesar del blindaje mediático que ha sufrido este caso miles de personas han buscado la manera de informarse; ya que los grandes medios no han publicado ninguna noticia de este presunto caso de corrupción: “Hay una censura terrible, los medios son aliados de este Gobierno corrupto para desinformar a la Nación”.

De igual forma, señaló que desde el 2012 empezó a funcionar la empresa INA INVESTMENT, cuando Moreno aún fungía como su vicepresidente, algo que es muy grave, debido a que el ex asesor de Donald Trump, está preso por un delito menor: “Por cosas menos graves que esto está preso Paul Manafort, porque no solo no pagó impuestos, sino que era dinero de la corrupción”.

Debido a esto, solicitó a la Fiscalía General del Estado, que inicie una investigación sobre la cuenta 100-4-1071378 en el Balboa Bank de Panamá y que solicite su apertura para que se evidencie la corrupción a la cual estaría ligado el Presidente.

Por otra parte, Correa indicó que el origen de este dinero sería de presuntas coimas de SiNOHYDRO que recibió Conto Patiño. Además, mostró que en un viaje a Europa, el Presidente Moreno habría ofrecido la concesión del contrato de la hidroeléctrica ZAMORA a su amigo Xavier Macías: “En un viaje a Europa Lenín Moreno le había ofrecido el proyecto Zamora, que iba a ser el doble de grande de Coca Codo, ahí Xavier Macías dice que Moreno le ofreció la construcción de Zamora 3000 megavatios si llegaba a ser presidente”.

(PF)

Fuente: Enlace Digital 10 – Ecuadorinmediato