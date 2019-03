CNE dice que Ecuadorinmediato no cumple con requisitos para inscribirse como proveedor de publicidad

Este comunicado llega a 12 horas que termine el proceso de inclusión Por medio de una carta el Consejo Nacional Electoral dio a conocer a Ecuadorinmediato.com que no cumple con los requisitos para poder inscribirse como proveedor de publicidad para la campaña en las elecciones del 24 de marzo. Sin embargo, esto comunicado llega a 12 horas de que se cierre el portal para poder realizar el proceso de inclusión.

Esto a pesar que las propias autoridades del CNE decidieron abrir el portal de inscripción el 02 de marzo. Nuestro medio ha esperado una respuesta los últimos días. Según el comunicado faltarían algunos puntos para que Ecuadorinmediato.com pueda inscribirse, documentos que ya se habían presentado anteriormente.

A continuación compartimos el comunicado por parte del CNE:

De conformidad a la Resolución No.: PLE-CNE-5-1-3-2019, de fecha 1 de marzo del año en curso, aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, se estableció en su artículo 2, lo sucesivo: "Disponer a la Dirección Nacional de Promoción Electoral habilitar el portal para la inscripción de todas las empresas que se enmarquen en lo previsto en el cuarto inciso del artículo 24 del Reglamento de Promoción Electoral desde las 00h00 del sábado 02 de marzo de hasta las 23h59 del viernes 08 de marzo de 2019; para el proceso de Elecciones Seccionales 2019".

Asimismo, a través de la sentencia No. 049-2019-TCE, en el punto No, 3.3.2., se hace referencia a lo siguiente: "(...) En relación a la inscripción del medio digital ecuadorinmediato.com como proveedor de la promoción electoral, si bien dicho medio digital es parte de la prensa escrita, conforme lo dispuesto en el Reglamento de Promoción Electoral expedido por el Consejo Nacional Electoral (artículo 24), y se halla inscrito en el organismo de control competente (CORDICOM), no existe constancia procesal de que el citado medio digital haya cumplido los demás requisitos previstos en el artículo 16 del Reglamento de Promoción Electoral expedido por el Consejo Nacional Electoral, por lo cual no puede pretender el recurrente con la sola presentación de este recurso, deba ser calificado como proveedor de publicidad electoral (...)".

El artículo 16 del Reglamento de Promoción Electoral, (Resolución No. PLE-CNE-5-14-11-2018-T), establece:

"Requisitos de Inscripción.- Los proveedores se inscribirán a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, adjuntando los siguientes documentos en formato digital:

a. Registro Único de Proveedores del Estado (RUP), actualizado;

b. Registro Único de Contribuyentes (RUC), actualizado;

c. Original o copia notariada del nombramiento de la o el representante legal del proveedor debidamente inscrito en el Registro Mercantil o ante el órgano competente; para proveedores con personería jurídica;

d. Copia a color de la cédula de identidad o ciudadanía;

e. Tarifas de publicidad referenciales de los últimos tres meses previos a la convocatoria y las tarifas ofertadas para el proceso electoral;

f. Certificado actualizado emitido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), para proveedores de radio y televisión, que establezca: Derecho de uso de frecuencia, área de operación y que no se encuentra en mora por el uso y explotación del servicio autorizado;

g. Certificado original y actualizado o copia notariada del pago de patente o permiso de funcionamiento, en el caso de los proveedores considerados como prensa escrita;

h. En el caso de vallas publicitarias fijas, permisos emitidos por las autoridades competentes para la colocación de publicidad en las ubicaciones ofertadas, de acuerdo con las especificaciones que pida cada localidad; o, declaración juramentada en la cual se indique lo siguiente:

1. Que las vallas publicitarias que se encuentran instaladas son propiedad de la empresa;

2. Que no tienen inconveniente legal alguno para su colocación;

3. Que el Consejo Nacional Electoral no tendrá responsabilidad alguna sobre notificaciones que pueda realizar la autoridad competente; y,

4. Una fotografia panorámica de cada valla con su respectiva descripción y dirección exacta;

i. En el caso de vallas publicitarias móviles, permisos emitidos por las autoridades competentes para exponer la publicidad electoral, de acuerdo con las especificaciones que pida cada localidad; o, declaración juramentada en la cual se indique lo siguiente:

1. Que las vallas publicitarias no tienen inconveniente legal alguno para su colocación y exhibición;

2. Que el Consejo Nacional Electoral no tendrá responsabilidad alguna sobre notificaciones que pueda realizar la autoridad competente; y,

3. Una copia de la matrícula de cada vehículo;

j. Certificado actualizado de registro en el catastro de medios de comunicación emitido por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), para radio, televisión y prensa escrita; y,

k. Certificado actualizado de estar al día en sus obligaciones ante elServicio de Rentas Internas.

Sin embargo, su medio de comunicación digital, únicamente ha realizado el registro a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, por lo que solicitamos de la manera más comedida, cumplir el procedimiento establecido en el artículo 17 de dicho Reglamento.

El artículo 17 del Reglamento de Promoción Electoral, indica:

Procedimiento de Inscripción.- Una vez finalizado el registro electrónico, la o el representante legal del medio de comunicación o empresa de vallas publicitarias deberá imprimir, suscribir y entregar el formulario de inscripción en las delegaciones provinciales electorales del Consejo Nacional Electoral junto con la documentación física de respaldo.

Las delegaciones provinciales electorales del Consejo Nacional Electoral, una vez recibida la documentación física, revisarán que esta corresponda con la información ingresada a través del sistema, en cuyo caso se suscribirá la respectiva acta de entrega-recepción.

La Delegación Provincial Electoral realizará la validación del cumplimiento de los requisitos de calificación determinados en este Reglamento y remitirá a la Dirección Nacional de Promoción Electoral los expedientes para su revisión, a través de los medios establecidos para dicho efecto.

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el medio de comunicación social o empresa de vallas publicitarias podrá subsanar las observaciones realizadas por las delegaciones provinciales electorales o la Dirección Nacional de Promoción Electoral únicamente durante el período de registro de proveedores.

La Dirección Nacional de Promoción Electoral elaborará el informe respectivo para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo Nacional Electoral, cuya resolución será notificada, a través de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, a los medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias que se registraron e inscribieron en el sistema informático".

(BGV)

Fuente: CNE/ Ecuadorinmediato