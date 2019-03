Marcelo Hallo plantea disminuir el desempleo y aumentar la seguridad en Pichincha

Menciona que de ganar la Prefectura, dará continuidad a los proyectos existosos de la actual administración Marcelo Hallo, candidato a la Prefectura de Pichincha por el movimiento Libertad es Pueblo, plantea una política ciudadana, es decir, una administración de puertas abiertas para que las personas den a conocer los problemas que tienen en sus cantones. De esta manera, explica, cumplirá su plan de gobierno que se enfoca en cuatro ejes: desempleo, inseguridad, delincuencia y corrupción.

"Considero que debemos tomar lo mejor de cada una de las tendencias ideológicas, sin embargo, en mi prefectura no se hará política sino que se administrará a la provincia, pondremos la primera piedra en la nueva forma de hacer política", dice Hallo, quien a los 23 años de edad se convirtió en la autoridad de control más joven en la historia del país al ser nombrado intendente general de la provincia con rango de Gobernador.

"Fui conocido como el 'guagua intendente' o 'intendente forajido', y en todos los cargos que he ocupado, he manejado una administración de puertas abiertas", añade.

Sobre los cuatro ejes de su plan de gobierno (desempleo, inseguridad, delincuencia y corrupción), mencionaque los cumplirá, alimentados de cada uno de los proyectos que salen de los cantones y sectores de la provincia. "Soy un convencido de que hay que dar continuidad a los proyectos existosos y corregir los que no lo son", sostiene.

"El desempleo existe por la inequidad. Si la Prefectura no genera las oportunidades y las condiciones para dinamizar la economía en cada uno de los cantones, lo que tenemos es una migración interna, quienes viven en los lugares más desprotegidos van hacia las grandes urbes y llegan a engrosar las filas del desempleo, derivado en delincuencia", añade.

Según Hallo, para dinamizar la economía, la Prefectura debe hacer un acompañamiento en el desarrollo de proyectos.

"Tenemos un instituto tecnológico qu no cumple sus funciones, seguimos generando mano de obra y profesionales en carreras que no sirven en este momento para una provincia productiva como es Pichincha. Hay varias empresas públicas de la Prefectura que son piponas del presupuesto, y que tienen gran cantidad de personal que no producen, pero de nuestros bolsillos salen sus sueldos. Hay que poner la casa en orden. El primer año haré una reingeniería de personal, incluyendo las empresas públicas", agrega.

Mejorar la vialidad de la provincia, se incluye como parte de la seguridad que promete brindar si llega a la Prefectura. "Este momento hay medidas de seguridad arcaicas, todo eso lo cambiaremos", conluye.

(FO)

