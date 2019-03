Acusan a Paola Pabón de "recibir diezmos" de empleados de IESS; candidata desmiente denuncias en su contra (AUDIOS)

Audio Paola Pabón sobre supuesto audio de Iván Espinel



La postulante a la Prefectura de Pichincha aseguró que estos señalamientos son parte de una campaña sucia contra la lista 5 A través de redes sociales se viralizó un supuesto audio del exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, en el que habla de un acuerdo al que, supuestamente, habrían llegado para entregarle un 10% del salario, presuntamente, de los empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a Alianza PAIS (AP), a través de la actual candidata a la Prefectura de Pichincha, Paola Pabón. La postulante, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, desmintió las acusaciones en su contra y asegurando que forman parte de una campaña sucia.

“Como la campaña nos gastó muchísimo y no queremos pasar por lo mismo, el 10% de salario se va a colaborar (…) De esto, Paola Pabón me pidió el 5% para Alianza PAIS y el otro 5% para Compromiso Social”, se escucha decir al Exministro en el audio filtrado.

En declaraciones exclusivas a Ecuadorinmediato.com, la postulante respondió. “Este meme fue publicado hace, aproximadamente, 2 meses, cuando arrancó la campaña electoral. Veo que, frente a la preocupación que tienen los opositores por nuestro crecimiento, se ha viralizado en las últimas horas”.

“Estamos creciendo muchísimo. Hay toda una campaña sucia desplegada en contra de la lista 5, no solamente con este audio, sino también con supuestos ofrecimientos de campaña para ciudadanos venezolanos. Nosotros publicamos, la semana anterior, un video denunciando esta campaña sucia y señalando que estamos concentrados en nuestra propuesta para los quiteños y pichinchanos”, acotó.

Para Pabón, la versión de Espinel sobre este audio es primordial debido a que, en dicho material, no se escucha su voz, sino la del Exministro. “En ese meme no está mi voz, no hay ni un audio que a mí me responsabilice, así que serán ustedes los que tienen que juzgar”.

Cabe recalcar que Espinel fue declarado inocente del delito de peculado, por la jueza Dora Vargas, quien, como parte del Tribunal que dictó está sentencia, será investigado.

Sin embargo, el Exsecretario de Estado también afronta procesos judiciales por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero además, cumple prisión preventiva. Los otros ocho procesados se encuentran en libertad condicional.

Iván Espinel es acusado de, presuntamente, realizar contratos de prestación de servicios entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y clínicas privadas por un monto de USD $123.852.

