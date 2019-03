Daniel Mendoza: "Yo he sido uno de los legisladores que más combatió el autoritarismo y corrupción del correato" (VIDEO)

"Me da chiste cuando alguien quiere tratar de pintar de correísta a la propuesta" sobre regulación en redes sociales, criticó El asambleísta del bloque de Alianza PAIS (AP) y Aliados, Daniel Mendoza, negó que su propuesta para regular el uso de redes sociales sea "correísta". Además, se deslindó de las actuaciones del Gobierno de Rafael Correa con respecto a estos temas. "Revisen la propuesta y compárenla, no tiene nada que ver. Me da chiste cuando alguien quiere tratar de pintar de correísta a la propuesta, cuando desde nuestro despacho, yo he sido uno de los legisladores que más ha combatido el autoritarismo, la corrupción del correato, todo lo ilegal y la cantidad de engaños que implementaron en el pueblo ecuatoriano", añadió.