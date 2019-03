CENTRO (Santo Domingo) La ayuda no ha llegado

El ECU 911 no reportó emergencias, sin embargo la lluvia causó temor, sobre todo en familias afectadas por la temporada invernal

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que desde las 19h00 del lunes hasta las 07h00 de ayer en toda la provincia se registró una precipitación de 87.1 litros de agua por metro cuadrado.

Han pasado dos meses desde que Diocle Cagua y sus hijos ha tenido que dormir en la casa de su hermana.

Él vive en el sector 6 de la cooperativa Santa Martha donde el colapso de un muro destruyó su vivienda y otras tres.

Cagua afirma que aquel día, la madrugada del 6 de enero, las autoridades le entregaron una cocina, una cama, un colchón y víveres.

“Con eso nos ayudaron pero parece que ya se olvidaron de nosotros. En abril comenzaré a reconstruir mi casa aunque sea de caña guadúa”, agregó.

Tienen escrituras.En los cuatro casos (viviendas destruidas) cuentan con escrituras.

Cagua agrega que está al día con los impuestos prediales y espera que las autoridades le den la ayuda que le ofrecieron.

Alicia Leones es otra de las personas que también perdió su casa.

Ella y los suyos fueron reubicados temporalmente en el mercado de mariscos de la Santa Martha, pero tuvo que salir el lunes. “Ahí no teníamos ni luz ni agua, pero no nos cobraban para vivir. Ahora estamos arrendando y no sabemos qué pasará con nosotros porque mi esposo es agricultor y no tiene trabajo”, agregó.

La madrugada del 6 de enero en la provincia se registraron más de 30 emergencias. En el barrio 14 de Junio del Plan de Vivienda, una mujer y su nieta fallecieron después de ser aplastadas por un muro.