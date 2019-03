Como "drogadictas, degeneradas, ratas correístas metidas en prostitución", calificó Abdalá Bucaram a candidatas al CPCCS (VIDEO)

La reacción en redes no se hizo esperar y algunas mujeres han pedido actuación inmediata del Gobierno y en particular a la ministra María Paula Romo Como drogadictas, degeneradas, ratas que no pueden llamarse mujeres (porque) son correístas", que están "metidas en prostitución y putería", calificó el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz a algunas candidatas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en su intervención radial de este fin de semana.