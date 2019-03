Asamblea Nacional, a la espera del pronunciamiento del Ministerio del Trabajo sobre el caso de Hermuy Calle

Entre tanto, el legislador confirmó que estará presente en el Pleno de este jueves porque no tiene ninguna inhabilidad para ejercer el cargo Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, espera un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo sobre la inhabilidad laboral del legislador de la Revolución Ciudadana, Hermuy Calle, dispuesta por la Contraloría General del Estado (CGE), por usar las instalaciones de la Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), supuestamente, para proselitismo político.

Titular de la @AsambleaEcuador espera un pronunciamiento al Ministerio de Trabajo sobre la inhabilidad laboral del asambleísta Hermuy Calle (RC) dispuesta por la Contraloría, por usar las instalaciones de la @EspochRio para asuntos políticos. pic.twitter.com/iKXO5BflmS @vicenteopi — El Universo (@eluniversocom) 6 de marzo de 2019

“Nosotros hemos pedido un pronunciamiento para poder actuar de forma inmediata. Creo que hay que entender que, más allá de la acción política, hay ámbitos legales que tienen que ser respetados para no generar una duda o incertidumbre en el futuro”, añadió.

Aseguró que su función, como titular del Legislativo, es velar por el cumplimiento irrestricto de la Ley, lo que no significa que no se va a acatar las decisiones que otro organismo pueda tener. “Nosotros, dentro de la Asamblea Nacional debemos precautelar y tomar las decisiones al amparo de las leyes vigentes”.

Para Fabricio Villamar, de CREO, si es que se permite la actuación de Calle como asambleísta, la responsabilidad recaerá en Cabezas debido a que ya existe una inhabilidad determinada por la CGE para ejercer un cargo público. “Será bienvenido como cualquier otro ciudadano, pero no puede ejercer como legislador. Puede ingresar en tanto la Presidenta lo permita, pero eso tiene consecuencias”.

En su defensa, Hermuy Calle ratificó que sí acudirá a la sesión del Pleno este jueves debido a que no tiene impedimento. “La respuesta del Ministerio del Trabajo va a ser que, efectivamente, han puesto ese registro en este banco de datos sin responsabilidad jurídica alguna. Esa es la responsabilidad de la Contraloría”.

“Mejor preguntemos qué va a pasar si, trabajando para la Asamblea y siendo parlamentario, no se me pagarían mis recursos. Ese es un acto ilegal. Eso no es una prohibición, es una noticia de que hay un problema de carácter administrativo con la Contraloría, pero yo ya no lo tengo. Ahora, ese problema está en la segunda y definitiva instancia, que es el Tribunal Contencioso Administrativo”. Añadió.

.@HermuyCalle (RC) anuncia que acudirá el jueves a sesión del pleno porque no tiene impedimento; dice que sería ilegal si no le pagan su sueldo; recuerda que la resolución de la Contraloria está apelada en el Contencioso Administrativo. pic.twitter.com/KomQsKGHrt vía @vicenteopi — El Universo (@eluniversocom) 6 de marzo de 2019

