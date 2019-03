SENAE "vulneró" los derechos de 273 jóvenes y deberán ser incorporados como vigilantes aduaneros

Así lo determinó la Corte Provincial de Justicia de Imbabura que además, dispuso que el Servicio Nacional de Aduana continúe con la regulación de su ingreso El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) "vulneró los derechos a la dignidad, trabajo, producción", determinó la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, en el caso de los 273 jóvenes que habían efectuado el curso previo de formación, sean incorporados al Cuerpo de Vigilancia Aduanera y al SENAE. De esta manera, la administración de justicia revocó la sentencia inicial que negó una acción de protección presentada por los aspirantes.

Los afectados efectuaron y aprobaron el curso de formación, requisito previo para ser incorporados como vigilantes aduaneros, pero luego SENAE argumentó que no había recursos ni partidas disponibles para el efecto. Los aspirantes iniciaron entonces una serie de acciones que no tuvieron éxito. Padres de familia y asesores jurídicos llegaron hasta el Palacio de Carondelet, pero no fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno.

En la Asamblea Nacional les ofrecieron reunirse con las autoridades del SENAE, pero tampoco se concretó. Y en las calles organizaron platones y marchas para visibilizar su situación. La defensa jurídica de los aspirantes presentó una acción de protección, que fue negada en primera instancia, por lo que se presentó el recurso de apelación, que, en cambio, fue resuelto favorablemente por la Corte Provincia de Imbabura.

La sentencia da la razón a los demandantes, al advertir que el SENAE vulneró sus derechos a la dignidad, trabajo, producción y buen vivir. En tal sentido, dispone que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador continúe con la aplicación del artículo 13 del reglamento que regula el ingreso de los aspirantes a la Unidad de Vigilancia Aduanera, teniendo la obligación de proceder a la declaratoria de idoneidad de los aspirantes a vigilantes e inspectores aduaneros.

También, que el SENAE observe el Acuerdo Ministerial 061, del 8 de marzo de 2012, relativo al presupuesto, que se debe canalizar a través de un comprobante de modificación presupuestaria. Además, debe establecer un listado de graduados de acuerdo a las antigüedades obtenidas en el curso de formación, a fin de diseñar un banco de elegibles, y que sean ubicados en las diferentes áreas laborales de acuerdo al presupuesto existente, en el momento que se requiera sus servicios.

Mientras no se cumpla con estos pasos, el SENAE no podrá convocar a un nuevo curso de formación. Se deberá nombrar una comisión para verificar el cumplimiento de la sentencia, entre la Defensoría del Pueblo, accionantes y accionados. Y, finalmente, como medida de reparación inmaterial, el SENAE deberá publicar en el diario EL NORTE, de Imbabura, una disculpa pública a los aspirantes.

Fuente: Defensa de afectados

Ecuadorinmediato.com