LA HORA (Zamora) Dos días para que abandonen predios invadidos

Decenas de personas invaden terrenos municipales que están destinados para la lotización ‘Virgen del Carmen’

ZAMORA. Aproximadamente 300 personas, desde hace aproximadamente tres meses, se encuentran invadiendo cerca de seis hectáreas de terreno que pertenecen al proyecto de vivienda municipal ‘Virgen del Carmen’, en la ciudad de Zamora.

Tras la denuncia presentada por las personas beneficiarias de este proyecto habitacional ante la Fiscalía, a través de la Intendencia General de Policía, se emitió una orden de desalojo de todas las personas que se encuentran invadiendo estos terrenos.

Leonardo Sigcho Torres, intendente general de Policía de Zamora Chinchipe, recalca que el accionar de los ciudadanos es ilegal, y que en este proyecto existen 179 lotes que ya han sido entregados en 2014 a personas de sectores vulnerables y que habitan en zonas de alto riesgo.

“Se les ha otorgado 48 horas para que realicen el desalojo de estos terrenos, mismos que corren plazo desde este miércoles 6 de marzo de 2019”, afirmó Sigcho Torres.

En caso de no cumplir con el abandono de estos lotes, se procederá al desalojo de los ciudadanos con la fuerza pública. “Ellos no cuentan con títulos de propiedad y muchos no forman parte de los grupos prioritarios”, destacó la autoridad.

La Intendencia General de Policía ha dispuesto a la fuerza pública mantenerse en el sitio para evitar que más personas continúen tomando posesión de terrenos en forma ilegal y se aseguren de que los ciudadanos que se encuentran invadiendo, salgan de estos predios de propiedad municipal.

Además, se pedirá al Municipio de Zamora que legalice y resuelva dicho problema por ser los propietarios del inmueble. (AOC)

EL DATO

Los terrenos invadidos están ubicados en el barrio Pío Jaramillo Alvarado, en la parte posterior del estadio Nuestra Señora del Carmen.

CIFRA

300 PERSONAS serían las que habrían tomado posesión ilegal de los predios.