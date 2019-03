EL UNIVERSO (Guayas) Ecuatorianos pidieron a Guaidó una salida pacífica y que no recurra al exilio

Juan Guaidó se reunió con venezolanos en Ecuador Un Juan Guaidó decidido a enfrentar las consecuencias por liderar la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro es lo que vieron los miembros de la sociedad civil y políticos ecuatorianos que participaron en el conversatorio con el mandatario venezolano, realizado la noche del sábado en la Base Naval de Salinas, en Santa Elena.

El hecho de que Guaidó sea reconocido como mandatario por unas 50 naciones del mundo sin tener la voz de mando de las Fuerzas Armadas de ese país, tiene antecedentes, dice el exvicepresidente Alberto Dahik. “Varios gobiernos europeos en el exilio residieron en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y recibieron todo el apoyo internacional”.

En la conversación se habló de la situación venezolana y sus alcances, pero, agrega Dahik, “el apoyo de China y Rusia no se ha traducido en mayores recursos financieros porque la ley en Venezuela exige que un crédito internacional sea aprobado por el Congreso, que es presidido por Guaidó. Esas potencias “saben del gran riesgo de que si el gobierno de Nicolás Maduro cae, esa deuda no sea legal y no sea reconocida”.

Si él no arriesga su identidad y su comodidad y no arriesga hasta su vida, desgraciadamente va a ser difícil que este esfuerzo (de derrocar al régimen de Nicolás Maduro) prospere", Alberto Dahik, exvicepresidente

Ante ello, indica el analista Francisco Huerta Montalvo, el líder venezolano emerge como el que encarna el ideal de búsqueda de libertad en su país natal. “Él está claramente determinado, es un personaje que tiene pensado lo que realiza”.

Para el exvicepresidente León Roldós, el valor del conversatorio y de la gira de Guaidó por la región es una muestra del apoyo de Latinoamérica. “Esto no pasa por la confrontación (del presidente de EE.UU., Donald) Trump, con (Nicolás) Maduro, es la lucha de América Latina contra una dictadura corrupta, narco, como la de Venezuela”, indica.

Por ello se instó a Guaidó a que retorne a su país. “No puede haber un gobierno en el exilio... Es una lucha desde adentro y de la región”, menciona Roldós.