EL TELÉGRAFO (Guayas) 396.125 ecuatorianos votan en el extranjero

Los inmigrantes están encargados de elegir entre 43 candidatos a los siete Consejeros de Participación Ciudadana y Control Social

Un total de 396.125 migrantes ecuatorianos están habilitados para sufragar en las elecciones seccionales del 24 de marzo. Según registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el padrón se incrementó en un 276% con respecto a 2006 (es decir, 143.352 electores más), cuando se implementó. Es la primera vez que los ecuatorianos en el exterior votarán para elegir a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esto, gracias a la reforma obtenida con el 63% de respaldo en la consulta popular (del 4 de febrero de 2018). Antes, solo participaban en elecciones presidenciales.



Eva Espinosa, ecuatoriana residente en Canadá, indica que no participará de este proceso ya que no conoce a los candidatos y por ende sus propuestas. Espinosa agrega que la figura y funciones específicas del CPCCS aún no están claras para ella y desconfía de sus funciones, ya que el organismo fue creado en el gobierno anterior. Gladys Suárez, otra ecuatoriana migrante en Madrid coincide con Espinosa y detalla que por lo general son los familiares y amigos cercanos de los candidatos los únicos que concurren a este proceso electoral.

La guayaquileña, que migró hace 11 años, indica que recibe invitaciones para asistir a reuniones informativas, pero siempre la condicionan políticamente y prefiere mantenerse al margen. César Ulloa, catedrático y analista político, criticó el mecanismo de selección de los consejeros de control social, pues los electores en el exterior desconocen a los postulantes. “Es una desventaja en un proceso que debería tener los mismos criterios de publicidad electoral; nadie conoce a los participantes para el CPCCS”, indicó a EL TELÉGRAFO.

Para él, el voto de los compatriotas en otras latitudes tendrá pocas posibilidades de socializarse, por los temas de promoción y difusión. Además sugirió que el migrante debe analizar el papel de los asambleístas del exterior en la entidad legislativa, frente al trabajo que realizarán los consejeros. En diciembre de 2018, el CNE formalizó la participación de 43 candidatos para esta dignidad. Los mismos, fueron aprobados por la Comisión Calificadora. Los comicios en el extranjero se realizarán de 07:00 a 17:00 (horarios de la nación de residencia) en 46 países de: Europa, Asia y Oceanía ( hay 246.885 electores); Estados Unidos y Canadá (118.852); América Latina, el Caribe y África (30.388).

¿Para qué sirve el CPCCS?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), además de incentivar la participación y el control social y designar importantes autoridades del Estado, es el organismo constitucional encargado de fomentar la transparencia y luchar contra la corrupción. Patricia Morán, guayaquileña residente en Miami, considera ser una ecuatoriana activa en la política y confía que el CPCCS desempeñará un buen papel siempre y cuando se elijan a los candidatos correctos. Macías explica que a diferencia del CPCCS del gobierno anterior, tras la consulta popular el presidente Lenín Moreno nombró a siete miembros por la Asamblea Nacional que ejercen sus funciones de forma transitoria hasta que se instale el nuevo Consejo que será elegido en los comicios de marzo.

De acuerdo con el artículo 11 de la Convocatoria a Elecciones seccionales de 2019 del CNE, los votantes en el extranjero deberán acercarse a los recintos electorales con su cédula de identidad o pasaporte. El único requisito para sufragar en el extranjero es estar registrados en las embajadas y consulados de los países en los que residen. Se estima que tres millones de compatriotas están radicados en otras partes del mundo. De acuerdo con un informe del Gobierno la mayoría de los sufragantes viven en Madrid, Barcelona, Milán, Nueva York, Caracas y Santiago. Hay 916 Juntas Receptoras. (I)