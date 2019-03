ECUADORINMEDIATO cumple proceso y se registra ante el CNE (DOCUMENTO)

En menos de 24 horas se ha entregado toda la documentación para ser calificado como proveedor de publicidad para campaña electoral El Sistema Informativo Ecuadorinmediato cumple con informar a toda su comunidad de lectores y amigos de la nación que, finalmente, ante la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para que los medios digitales puedan suscribirse como proveedores de publicidad para esta campaña de elecciones para el 24 de marzo, el mismo día en que se abrió tal convocatoria ha entregado toda la documentación habilitante a la espera de ser calificado en forma legal.

La llamada a que los medios digitales se reguistren ante el CNE es el resultado de una larga lucha que hemos llevado adelante como el primer periódico electronico de Ecuador, con reclamos y sentencias del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a un Consejo que se negó abiertamente a incluir a esta nueva forma de comunicación y, que actuó con discriminación dirigida en contra de Ecuadorinmediato.com

El CNE abrió a partir de las 00h00 de este sábado 2 de marzo el portal de inscripciones, y el proceso de mantendrá hasta el proximo viernes 8 de marzo.

Nosotros hemos cumplido en menos de 24 horas con este registro, entregando toda la documentación de ley que se solicita, y que demuestra que nos hallamos al día con las obligaciones frente al estado ecuatoriano. De igual forma, se han llenado todos los formularios en un trámite engorroso que significa pedir ser registrados ante el CNE.



Como se puede observar de nuestras modalidades de trabajo, hemos ofertado servicios de promoción electoral en con Ecuadorinmediato Radio On-Line; además de la presencia en video a través de Ecuadorinmediato TV On-Streaming y, en prensa impresa digital con Ecuadorinmediato.com.

La modalidad del registro no tuvo ninguna variante de lo que anterioremente ha sido, ya que no se incluye ninguna consideración especial para los medios digitales, es mas se nos obliga a llenar requisitos que no son compatibles con el periodismo electronico ni sus modalidades de trabajo, so pena de incumplir con algunos de ellos y que el CNE ahora argumente que no puede calificarnos porque no entiende lo que significa hacer periodismo digital.

Lo lamentable de todo este tema es que el CNE se ha visto obligado a abrir el registro cuando ya han pasado 25 de los 44 días de la campaña electoral para las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019. La negligente como discriminatoria actitud del CNE en contra de nuestros medios digitales no está causando un grave perjuicio que deberá ser sancionado a futuro, porque los candidatos como movimientos ya han planificado sus campañas sin incluir a la importante comunidad de sitios webs y ahora deberán replantearse sus mensajes.

Desde ya responsabilizamos el fracaso que puede significar este mal proceso que ha llevado el CNE, y todo por discriminar y dañar a Ecuadorinmediato, ya que mientras más tiempo pasa mas daño se causa. (DIR)