Lenín Moreno promociona el nuevo plan de telefonía de CNT

El Primer Mandatario de Ecuador participa de la intención de captar 100 mil nuevos usuarios bajo un nuevo precio de 7,84 dólares. El plan sigue la misma lógica comercial que las telefónicas privadas. En un video que se exhibe en los canales de televisión abierta reiteradamente en el horario prime la empresa estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) inició una campaña agresiva de difusión de sus nuevos planes, donde incluye al Presidente de la República con el siguiente mensaje: "Es que con el plan de telefonía puedes llamar a quien tu desees: a tu abuela, a tu tía, a tus primos, a tu madre por el día de las madres. Este es mi plan y puede ser el tuyo también".

Desde el pasado 27 de febrero del 2019, CNT inició la comercialización del plan prepago de telefonía celular 'Todos Conectados', que prevé captar en este año a 100 000 nuevos usuarios con una tarifa final de USD 7,84.

El paquete, según la oferta, permitía a los usuarios navegar a menor precio de MB e incluye minutos para llamadas a teléfonos fijos y móviles de CNT. Además, la intención de la empresa estatal es captar público del segmento joven, por las facilidades de pago y precio, para eso el cliente debe contar solo con su cédula de ciudadanía para ecuatorianos y para extranjeros, el pasaporte.

Lo que llama la atención de los usuarios, por las respuesta en las redes sociales, es que CNT sigue la misma lógica de las telefónicas privadas: no es roll over, es decir que los megas que no se consumen dentro del mes del pago no se reponen en el siguiente mes. Eso significa que puede activar cualquier fecha del mes y su duración es de 30 días, la promoción no se activa de manera automática a los 30 días, sino que el cliente debe activar cada mes el plan.

LOPES