EL UNIVERSO (Guayas) Juan Guaidó en Ecuador por gira; hambre agobia a los venezolanos

Se prevé que el venezolano llegue al país en horas de la tarde

Caracas -

En sus días libres, Tony, un vigilante de 36 años, hurga en los botes de basura en busca de comida, en medio del colapso económico que ha dejado incluso a los trabajadores sin suficientes recursos para alimentarse.

“La huelo aquí (en la bolsa de basura) y si huele bien, me la llevo para la casa”, dijo Tony, quien no quiso dar su nombre completo, porque no desea que su esposa y cuatro hijos sepan la forma en la que ha llevado comida por más de un año.

Las imágenes de venezolanos hurgando la basura se convirtieron en símbolos del colapso del país petrolero.

Sin embargo, el tema recibió nuevamente atención luego de que Maduro deportó al periodista mexicano Jorge Ramos, tras mostrarle al líder chavista en una entrevista, un video en el que se ve a varios hombres comer de la basura.

El mandatario socialista niega que haya una crisis humanitaria y dice que los gobiernos extranjeros buscan socavar su autoridad.

Aunque no es raro ver a pobres e indigentes vivir en las calles de países más ricos, es poco común observar que personas con trabajos a tiempo completo dependan de la basura para mantener a sus familias.

“Les tengo que enseñar a comer de todo”, dijo Estefani Quintero, de 35 años, sobre sus siete hijos, con quienes viaja por casi dos horas desde su vivienda en un suburbio para escarbar en la basura.

El líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido por unos 50 países como presidente interino, tras fracasar en el intento por ingresar la ayuda humanitaria, inició una gira a Brasil, Paraguay y Argentina, donde se reunió con sus respectivos mandatarios y recibió apoyo.

Guaidó llegará hoy a Ecuador y se reunirá con el presidente Lenín Moreno, y se espera que vaya a Perú mañana.

En tanto, EE.UU. sancionó a seis funcionarios de seguridad venezolanos por impedir el ingreso de ayuda humanitaria, mientras la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que su país dependerá de alimentos y medicamentos que envía Rusia.

Maduro ordenó que la oficina europea de la petrolera estatal PDVSA, actualmente en Lisboa, se traslade a Moscú, una medida que busca ayudar a salvaguardar los activos de su país, según Rodríguez.

EE.UU. también revocó las visas de 49 personas que están alineadas con Maduro. (I)