No más Antonio Valencia en Manchester United

Después de 10 años el volante y defensor ecuatoriano no renovó contrato con los Diablos Rojos El capitán de Manchester United, Luis Antonio Valencia, no renovño su contrato con el cuadro inglés. Después de 10 años de jugar en los "Diablos Rojos", el volante ecuatoriano ahora deberá buscar un nuevo equipo para continuar con su carrera. Por ahora el jugador se está recuperando de una lesión en su pantorilla.

Esto se dio a conocer una vez que el Toño no recibió un contrato de renovación por parte del club que tenía hasta las 12h00 de este viernes, 01 de marzo, para enviar el documento. En 10 años, Valencia disputó 324 partidos con el equipo rojo en la Premier League y levantó dos veces dicho trofeo. También fue campeón en la FA Cup y la Community Shield.

Horas antes, Ole Gunnar Solskjaer entrenador del Manchester United se refirió al futuro del ecuatoriano Luis Antonio Valencia. El noruego fue claro al decir que no está asegurada la continuidad del expreso amazónico para la próxima temporada.

Es conocido que Antonio Valencia perdió el puesto de titular en el Manchester United a raíz de problemas que tuvo con el ex entrenador José Mourinho. No obstante con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, al banquillo de Old Trafford, definitivamente el “toño” fue borrado de la plantilla.

El actual entrenador del United al ser consultado sobre la continuidad del ecuatoriano para la próxima temporada, fue tajante al decir que este viernes será un día clave para definir el futuro de Valencia, ya que observa con mucha complejidad que el compatriota siga en el equipo, club en el que ha permanecido por 10 años.

Así mismo acotó que la parte física y las constantes lesiones han mermado el rendimiento de Luis Antonio Valencia y que eso podría influir a la hora de renovar un contrato:

“En este momento no estoy seguro de si Manchester United y Antonio acordarán un acuerdo para el próximo año; No está al 100%, ha tenido una carrera fantástica aquí. Es uno de los pocos ganadores de la Premier League que quedan en el vestuario”. (BGV)

Fuente: El Comercio/ La Red/ Ecuadorinmediato