CENTRO (Santo Domingo) Audiencia por la vía, el 8 de marzo

Nueve días deben esperar la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas y el Consorcio Multinacional Tsáchila para que se reanude la audiencia dentro del amparo de protección interpuesto en contra del Gobierno Provincial por dicho consorcio.

La medida cautelar se la dio tras haber dado inicio a la terminación unilateral de contrato de ampliación a cuatro carriles del tramo vial Unión del Toachi-Santo Domingo, en enero.

La diligencia judicial se instaló la tarde del martes en la Unidad Multicompetente de Quinindé, pero ante la ausencia del abogado defensor del consorcio, la jueza Ana Ávila Cox dictaminó se postergue para el viernes 8 de marzo, a las 10h00.

Acogiéndose a lo que establece la Constitución dijo que no se podía desarrollar esta audiencia “por cuanto no puedo dejar al accionante en indefensión”. Asimismo, en uso de sus atribuciones, Ávila sancionó al abogado con una multa de dos salarios básicos unificados por la no asistencia.

Esta es la segunda suspensión, la primera fue el 20 de febrero por un desbalance de salud de la jueza.