EL DIARIO (Manabí) Jacinto Zamora, alcalde de Olmedo, renuncia al cargo

La decisión se dio, según el funcionario, por problemas en su salud

El alcalde de Olmedo, Jacinto Zamora, renunció de forma irrevocable a su cargo en la última sesión ordinaria de consejo, el mediodía de este jueves 28 de febrero de 2019.

La renuncia, según dio a conocer el exfuncionario, se debe a temas de salud.

En su remplazo queda Wilter Zamora, su hijo, quien era vicealcalde del cantón.

Además, su otro hijo, René Zamora, es actual candidato a la alcadía.

Jacinto Zamora se mantuvo como máximo representante del cantón Olmedo durante casi dos periodos sonsecutivos.

"Haber trabajado todos estos años no fue fácil, me convertí en un guerrero de esta ciudad. Me convertí en el hombre más fuerte del mundo porque Dios me brindó toda la sabiduría, energía y salud. Pero ahora parece que está afectada mi salud y he presentado la renuncia de forma irrevocable. Quedo muy agradecido", señaló Zamora.

Durante su administración, Zamora enfocó su trabajo en la consecución de obras básicas.