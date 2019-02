Jefferson Pérez plantea proyectos para mejorar la movilidad y las condiciones de trabajo de comerciantes

Asegura que convertirá al Tranvía en el mejor sistema de movilidad masiva del país El candidato a la Alcaldía de Cuenca por el movimiento Renace, Jefferson Pérez, propone un plan de trabajo que consiste en optimizar la movilidad de la ciudad para integrar la parte rural; modificar el camal municipal; mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes, especialmente en los mercados; y cambiar las condiciones de vida en el Centro Histórico, con mayor seguridad en las noches y comercio nocturno.

"Acepté esta candidatura porque soy uno de los miles de ciudadanos que nos incumplieron. Aún tenemos problemas por las falsas promesas de los políticos de siempre que no solucionaron la seguridad, la movilidad y falta de empleo", señaló.

"Existen ciudadanos que pueden seguir quejándose y quedarse un paso al costado, o podemos ser parte de esos ciudadanos que no vamos a poner en riesgo nada. Lo único que pondré en riesgo es mi valentía. No es posible que en el siglo XXI en los mercados de Cuenca aún tengamos niños que se están criando en el suelo, o personas que trabajan 12 o 14 horas bajo el sol y la lluvia, en vez de hacerlo en un espacio con dignidad. No es posible que en Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, no tengamos en algunos sectores agua potable, alcantarillado, hay casos en los que pasa un bus a las seis de la mañana y otro a las cinco de la tarde", mencionó.

Respecto al tema de movilidad, Pérez manifestó que la actual administración le deja al siguiente alcalde muchos temas pendientes, por lo que parte de su plan de trabajo contiene un proyecto para mejorar esta situación.

"En el caso del Tranvía, aún no tienen listo la tarifa, el número de usuarios, cómo será el sistema que lo alimente. Por eso, lo vamos a convertir en el mejor sistema de movilidad masiva del país", dijo.

"Tenemos estudios en los que se determina cómo debería cuadricularse la ciudad para que llegue en el menor tiempo posible la movilidad de los ciudadanos. Necesitamos un transporte ágil y económico para conectar el Tranvía, además, tecnología dentro de las unidades para que nos permita saber en cuántos minutos llega el bus", añadió.

Destaca que todos los buses de Cuenca tienen cámara, GPS y existe un centro de comando de la Cámara de Transportistas que indica exactamente dónde está el bus. "Entonces por qué razón no tenemos los paneles en las paradas, que nos diga en cuántos minutos llega el bus, eso es un respeto a los ciudadanos".

"Uno de los problemas en la planificación de movilidad siempre se quedan en la parte urbana, necesitamos integrar la parte rural, todo este sistema de alimentación que es parte del plan que tenemos, servirá a la parte rural. En el proyecto de la bicicleta pública, necesitamos crear parqueaderos públicos", agregó.

Pérez reconoce que uno de los focos más fuertes de contaminación de Cuenca es es el camal municipal, y propone modificarlo y hacerlo más tecnológico.

"Pero eso no es suficiente. Necesitamos saber cómo vamos a tratar todos los desperdicios que salen del camal. Uno de los proyectos que tenemos es con una empresa cuencana, que son expertos en generar que estos procesos de desechos se conviertan en fertilizantes y que vayan a las tierra de los agricultores".

Como parte de su propuesta para generar empleo, se enfocará en mejorar los mercados de la ciudad.

"En el tema de comercio y generación de empleo tenemos dos vertientes, la una es la parte industrial, necesitamos suelo industrial. El parque industrial está saturado, ya no existe la posibilidad de seguir expandiéndose. Y la otra vertiente es la economía de barrio, la de los mercados, que consiste en ventas ambulantes permanentes y rotativas. Las permanentes no son dignas y no es justo que sigan en el siglo XXI. Las rotativas provocan que bajen las ventas en los mercados".

Plantea también mejorar las condiciones de vida en el Centro Histórico para que la gente no renuncie a vivir en el sector.

"Se logrará con un planes pilotos, que hayan a 500 metros a la redonda un mercado, una plaza, un parque con mejor iluminación, presencia de la Policía. En horas de la noche generar el comercio seguro, presentar eventos artísticos y culturales, que la gente se tome los espacios públicos. El Tranvía ayudará a movilizar a los ciudadanos y debe funcionar por lo menos hasta media noche".

Otro de sus proyectos se denomina Ciudad Activa, que tiene como objetivo incentivar el deporte para mejorar la salud de los ciudadanos. "Para que las familias vayan a las plazas a generar deporte, y habrá actividades dirigidas para niños, mujeres y adultos mayores", concluyó.

(FO)

