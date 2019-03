REVELACIÓN:Diego Delgado pide que "se suspendan las elecciones" en todo el país y denuncia posible fraude informático (VIDEO)

Además, alertó sobre la participación de Gary y Edwin Moreno, hermanos del Presidente de Ecuador, con 2 partidos políticos en los próximos comicios El exdiputado Diego Delgado advirtió de un posible fraude electoral en los comicios seccionales de este 24 de marzo, por lo que pidió que el proceso sea suspendido. Además, señaló una potencial "manipulación", incluso, de las empresas encuestadoras para favorecer o perjudicar a candidatos. Cuestionó, entre otras cosas, que se haya propuesto la utilización del "mismo software trucado" que se usó en los comicios del 2017.

Entre sus declaraciones, el político reveló que la firma que se encargó de transmitir los datos electorales desde todo el país al CNT fue Telconet, empresa de propiedad de Tomislav Topic, quien ahora es investigado por presunto peculado.

Criticó, entre otras cosas a la utilización del software que funcionó en las pasadas elecciones. “El proceso del 2017 fue fraudulento. Incluso el software es trucado, ¿cómo es posible que ahora estén yendo a utilizar el mismo que está trucado?, ¿cómo es que el CNE tenga una composición defectuosa? Tiene miembros que no deberían estar ahí, al tenor del artículo 210, en donde se prohíbe la reelección”.

“Otra cosa, ¿cómo es que de los 201 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a 158 los boten?, ¿por qué botaron, sobre todo, a los no correístas? Sabe usted que, de los 28 varones, hay 3 o 4 que son no correístas. De las mujeres hay 2, y de las minorías no hay ni una. Por eso se ríe (Rafael) Correa. El pueblo, en las urnas, votó por descorreizar, pero el pueblo está inducido al error, hay que declararlo nulo”, alertó.

Para Delgado, no existió tal proceso de “descorreización” al haberles sacado del proceso a los candidatos que no han compartido con las acciones del Gobierno anterior. “Creo que hay razones suficientes para, primero, suspender el proceso electoral porque no puede ser posible que exista un número de ecuatorianos mayores de 16 años habilitados para votar como si el Ecuador tuviera 20 millones de personas”.

“Igual que lo que pasó el 2017 que, para que tenga 12 millones y más de votantes, se requería que el Ecuador tuviese 19 millones 420 mil habitantes. Hay un padrón electoral que está inflado con 1 millón 798 mil votantes adicionales, de los cuales 285.000 son para el Guayas, 250.000 para Quito. Aquí pueden hacerle Prefecto o Alcalde a quien les dé la gana, puede ser que ya esté pre elegido, por eso hay candidatos de algunos partidos que hasta se excusaron porque ya debe estar distribuido el pastel”, advirtió.

El político recordó que en la votación del 2017, en todo el país, todos los partidos, tenían un Y continuó: “Si dejan que el proceso electoral avance como está, le van a nombrar Alcalde al que le dé la gana. Es más, hasta podrían utilizar las encuestadoras para preparar y condicionar y candidatos muy buenos no van a tener el 1, 2 o 3% porque con el software se puede programar para que ningún candidato suba de 1, 2 o 3% y otro no baje, por ejemplo, de 30, 35%, o cambiar los resultados, invirtiéndolos”.

Cuestionó además, la existencia de 278 partidos y movimientos. “Hay más afiliados, adherentes políticos, que electores. Entonces, mi hipótesis es: ¿quién tenía las firmas, todas las rúbricas de todas las huellas dactilares? Eso se hizo en el Ecuador en octubre del 2010, cuando era Presidente de la República, Rafael Correa, y el que organizó todo esto fue Paulo Rodríguez Molina, director del Registro Civil, en esa época”.

“Eso tiene el Registro Civil, el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) y la SENAIN, incluso, el propio partido de Gobierno. Es que vendían partidos nacionales y provinciales, dos hermanos del Presidente, -cada uno tiene un partido político armado en 60 días-, ¿por qué no publican? Publiquen los nombres de los supuestos afiliados y militantes”, exigió.

Delgado se refirió a Gary Moreno, dirigente del movimiento “Libertad es Pueblo” y Edwin Moreno, miembro de Ecuatoriano Unido, organización política que es presidida por Fabían Zúñiga.

Relató haber escuchado en un medio de comunicación que, en dichos movimientos, se encontraban personas que constaban como afiliadas, sin haber firmado ningún documento. Por lo que pidió, públicamente, adelantando que también lo hará de manera oficial al CNE que, de acuerdo al derecho de repetición, que publiquen los nombres y cédulas de todos los afiliados de los 278 partidos políticos.

Fuente: Radio Democracia

