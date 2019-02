¿Crisis en Barcelona?: Reunión de Directorio terminó en golpes de dos vicepresidentes

Julio Díaz parte de este organismo aseguró que existe una amedrentación sistemática por parte de otros miembros En la noche de ayer, 27 de febrero, al finalizar la reunión del Directorio de Barcelona hubo golpes entre dos vicepresidentes del ente. Julio Díaz, uno de los que estuvo inmerso en la riña, comentó que fue agredido por el vicepresidente financiero, Juan Alfredo Cuentas. Denunció que existe una amedrentación sistemática en su contra.

Cuentas no se ha pronunciado al respecto de estas denuncias. Díaz comentó que esta amedrentación ha ido escalando y que el día de ayer ya llegó a la agresión física. “"Al finalizar el directorio de anoche fui agredido físicamente por Juan Cuentas, a esto se suma otras amenazas de otros directores y lo que sucedió en la asamblea 2018, como ven esto ha subido el tono de amenaza a agresión física y me reservo el derecho a acciones".

“Lo que no les gusta es que rechace varias cosas, como otorgar comisiones a agencias (de publicidad), pero por sobretodo a sponsors que han estado con el club desde antes que asumiéramos la directiva". Comentó que al momento el directorio que fue escogido desde el 2015 ya no es el mismo.

"El Directorio para el cuál fuimos elegidos mayoritariamente por los socios en octubre 2015 ya no está y no es el mismo con objetivo claro". Díaz también demostró su preocupación ante las cifras que se manejan en el club. “"Es increíble que hemos sido citados varias veces a conocer el presupuesto 2019 y aún no se presenta, no entiendo qué es lo que ha revisado la LigaPro".

Todo esto a tan solo unos días de que Juan Francisco Cevallos presidirá su última asamblea ordinaria de socios de Barcelona. Comentó que pedirá que los medios asistan a esta rendición de cuentas y deudas del club con corte a diciembre del 2018. (BGV)

