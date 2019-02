SECOM pide que no se "desinforme" sobre denuncias de corrupción contra Presidente Moreno (DOCUMENTO)

Subsecretario Óscar Montero reclama por noticias publicadas sobre el tema El subsecretario de Contenidos de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, Óscar Montero de la Cruz, remitió una carta a nuestro portal de noticias, Ecuadorinmediato.com, pidiendo que no se "desinforme" sobre las denuncias de presuntos actos de corrupción relacionados con la familia del Presidente de la República, Lenín Moreno. En dicha misiva, aclaró que "la construcción de las notas con tanto supuesto y verbo conjugado en potencial siembra un manto de duda" respecto a la integridad del Jefe de Estado, "situación que no cabe porque los hechos y la verdad así lo demuestran".

A continuación, exponemos de forma íntegra, lo expresado por el subsecretario de Contenidos de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, Óscar Montero de la Cruz:

Días atrás circuló en portales de internet una supuesta denuncia del ciudadano Fernando Villavicencio que involucraba, entre otras personas, al señor Edwin Moreno, hermano del Primer Mandatario. Esta información ha sido recogida por el portal que usted dirige e incluso ha servido como material ara un artículo de opinión suscrito por usted. Las notas a las que hago referencia son: “Ecuador: la codicia rompió el saco y el odio los volvió cómplices” y “ALERTA: El departamento supuestamente de la familia Moreno González en España costaría medio millón de dólares, según Ronny Aleaga”.

Al respecto me permito realizar las siguientes puntualizaciones dada la desinformación a los lectores que genera el tratamiento de esta supuesta denuncia y, sobre todo, porque la construcción de las notas con tanto supuesto y verbo conjugado en potencial siembra un manto de duda respecto a la integridad del Presidente, situación que no cabe porque los hechos y la verdad así lo demuestran.

Los diez años de poder que precedieron a este régimen nos acostumbraron a ver como una situación común que desde Carondelet se dieran instrucciones de carácter vinculante e imperativas a todos los poderes del Estado. El propio expresidente Correa señaló que, por su condición, era jefe de todos los poderes que componen el Estado, entre ellos el poder judicial. Por el contrario, el Gobierno de Todos ha trabajado desde el primer día en profundizar la democracia siendo, sin duda, un pilar fundamental para ese propósito el respeto a la independencia de funciones.

Por ello, hemos expresado que será la justicia la llamada a realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades si los involucrados en la denuncia de Villavicencio incurrieron en actos ilícitos. Repetimos con determinación: los implicados. Entre ellos no se menciona al Presidente Moreno más que en una insinuación forzosa de algún tipo de relación supuestamente personal con alguno de ellos.

Es por eso que no existe fundamento para aseverar que el mandatario ha incurrido en conductas contrarias a la ley. Lo decimos con firmeza: no existe ninguna denuncia en contra del Presidente de la República y no hay ninguna razón jurídica para que se hable de una denuncia en su contra y, peor, calificarla como grave.

El Gobierno Nacional ha anunciado que no existe relación alguna de estas organizaciones con el Primer Mandatario. Además, el Presidente no ha tenido relación de dependencia ni mucho menos cargo directivo en las compañías que se señalan; por lo tanto, desconoce su accionar. Se ha presentado una serie de nombres y acciones que carecen de sustento y no tienen vinculación expresa y directa con el Jefe de Estado. En Ecuador, como en todo Estado de derecho, cada persona responde por sus acciones, por lo que el Presidente no puede aclarar actos en los que se estarían involucrando a terceros.

Se ha especulado fantasiosamente sobre la conformación de la empresa Ina Investment, ero la creación de esta compañía es responsabilidad exclusiva de sus fundadores, no del Presidente Moreno. El mandatario no puede dar testimonio de una empresa que no conoce y con la cual no tiene vinculación alguna.

Asimismo, se hanla de la compra por parte de terceros de un departamento en España que supuestamente estaría habitado por la hija del Presidente, pero no existe vinculación alguna del mandatario con tal vivienda en Alicante. Este apartamento tiene dueños que no están relacionados con el Presidente Moreno; estas supuestas denuncias contra él son solo especulaciones de grupos políticos que quieren hacer daño al Gobierno Nacional mediante calumnias.

Es importante resaltar el contexto en que los autores decidieron publicar la supuesta denuncia, ni tampoco extrañamos cómo, repentinamente, Villavicencio empieza a gozar de credibilidad en algunos espacios informativos, incluso con amplios despliegues.

Esta denuncia es publicada la misma semana en la que el Presidente Lenín Moreno anuncia la conformación de una Comisión Internacional contra la corrupción, un grupo especializado que reunirá a representantes de organismos internacionales con experiencia en la lucha contra la corrupción para intercambiar información y concretar estrategias para la recuperación de bienes y activos.

Esa misma semana se extendieron los pasaportes provisionales para los hermanos Isaías, a quienes el correísmo se cansó de acusarlos de financistas de Villavicencio, como parte del proceso de extradición que pesa en su contra. También recordemos que días atrás se anunció el viaje de trabajo de varias autoridades del Estado para recabar la información, que fue conocida a medias en el país, sobre la corrupción de Odebrecht en el gobierno de Correa.

Tampoco es casual que apenas publicada la información, el correísmo haya usado este hecho para intentar generar movilizaciones, realizar anuncios artificiosos y emprender viajes movidos solos por el interés electoral y el afán permanente de calumniar al actual gobierno, ocultando que fue en su régimen de diez años donde se registró el mayor atraco contra el erario nacional.

La Comisión Anticorrupción cifró en decenas de miles de millones de dólares el enriquecimiento ilícito de ex funcionarios del régimen anterior y, actualmente, existen un exvicepresidente y exministros presos, así como exfuncionarios de alto nivel fugados del país. Seguir investigándoles es una tarea del periodismos que su portar puede aportar al país.

Finalmente, debo mencionar que nuestro gobierno defiende los derechos de expresión y de información, fundamentales para la democracia de los Estados; defendemos el ejercicio periodístico ético y responsable sin cortapisas y sin aparatajes que lo censuren. Muestra de ello es la firma de la Declaración de Chapultepec como un compromiso con los principios de libertad de expresión.

Pero también reclamamos de los medios de comunicación un trabajo ético que cumpla con la obligación de entregar a la ciudadanía información veraz, exacta, contrastada y verificada. Por lo expuesto, y en beneficio de sus lectores, solicito se considere esta carta como necesaria contextualización a las supuestas denuncias.

(JPM)

Fuente: Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República

Ecuadorinmediato.com