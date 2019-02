OPINIÓN (El Oro) Cambio de ruta de buses causa malestar en ibereños

Moradores amenazan con un plantón

El Guabo.- La ausencia que se observó desde el lunes pasado en el tramo Tillales-El Cambio, ocasionada por los cambios de ruta de las cooperativas intercantonales e interprovinciales, que antes circulaban por la Av. Panamericana, dejaría sus resultados; malestar, inconformidad y desesperación en la comunidad ibereña.

Moradores de la zona consultados, mostraron malestar por la situación de vialidad y solicitaron a las autoridades una solución. Coincidieron al citar algunas de las cooperativas necesarias para su movilización diaria, entre ellas están Centinela del Sur, CIFA, Ecuatoriano Pulman y Rutas Orenses. El grupo de pasajeros debe movilizarse si bien a la glorieta de la cabecera cantonal de El Guabo, o al Terminal Terrestre de Machala, para tomar los buses que a su parecen son imprescindibles para cumplir con su rutina diaria. Pese a los cambios en las rutas de los buses que servían al sector los vecinos de la zona convocaron a un plantón para exigir que respete la ruta original. No escatiman volver a hacerlo e impedir el tránsito normal si su pedido no es atendido, dijeron. Las únicas cooperativas habilitadas para continuar recorriendo la Vía Panamericana son las Cooperativas GUABO y ORO EXPRESS. La Junta Parroquial de La Iberia habría recopilado firmas de los ciudadanos que se sienten perjudicados, dijo Alberto Campos, vocal principal, “Afecta nuestro bolsillo, debemos pagar doble pasaje porque debemos coger bus hasta El Guabo o Machala para después subir a otro bus, muchos trabajan en la Ponce, no socializaron esta medida”. Más de 4.500 ibereños sienten malestar ante la medida tomada, expresó, Pablo Lucas, presidente de la Junta Parroquial de La Iberia. Añadió que se espera dialogar con las autoridades competentes, se habrían enviado escritos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Comisión de Tránsito del Ecuador y Gobernación de El Oro. Por su parte Douglas Alaña, jefe político de El Guabo, sostuvo que se hará lo posible para que el próximo viernes se mantenga una reunión en Gobernación de El Oro, las partes involucradas socializaran sus puntos de vista y estipulaciones por la que se tomó la medida de tránsito vial. (I)