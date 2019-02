Jaime Nebot contradice a Guillermo Lasso y Julio César Trujillo

El Alcalde de Guayaquil estaría en contra de la campaña del voto nulo al nuevo Consejo de Participación Ciudadana Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, aseguró que votar nulo, en las elecciones seccionales, para escoger al Consejo de participación Ciudadana y Control Social "no es la solución". Esto tras el anuncio de Guillermo Lasso, líder de CREO, quien propuso esta opción en las próximas votaciones y, además, contradice las declaraciones de Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCS-T) quien considera que no debería existir esta entidad.

“Yo no he votado nulo y no lo haré ahora”, comentó el burgomaestre en el enlace semanal que ofrece a medios de comunicación. “Si bien el Consejo de Participación es una institución que no debería existir en una democracia normal, esta tiene origen constitucional y sus miembros deben ser electos popularmente”.

Recordó que esto fue algo que decidió el pueblo por medio de Consulta Popular. “Esto debió subsanárselo hace meses, pero votar nulo no es la solución inclusive si esto se hace puede resultar muy peligroso”. Esto tras la declaración de varios expertos asegurando que no existe legislación que explique qué ocurrirá si no se escogiera a un Consejo de Participación.

Asimismo los candidatos al (CPCCS) aseguraron que “proponer y defender el voto nulo es la mayor irresponsabilidad política y social para con el país porque el interponer el interés propio antes que el social, es erróneo. Hay que considerar los artículos 136 y 138 que determinan que si es que sale favorecida una votación nula, se tendría que repetir el proceso de sufragio”, dijo Joba Fon Fay, una de las postulantes. (BGV)

Fuente: Jaime Nebot/ Ecuadorinmediato