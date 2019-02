Jorge Yunda propone convertir a Quito en una ciudad segura y moderna

Manejar de forma adecuada la fauna urbana, es otra de las propuestas del candidato a la Alcaldía "Quito tiene que ser una ciudad digitalizada, moderna, de vanguardia, y de brazos abiertos para la inversión nacional y extranjera". Es lo que plantea Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía capitalina por el Movimiento Unión Ecuatoriana, Lista 19. "También me preocupa recuperar la identidad de la ciudad, reactivar las costumbres, su cultura, música, danza", dice.

Puntualiza que uno de los retos de los políticos es lograr una sociedad tolerante e inclusiva. Confía que ese avance se dará gracias a los millennials, quienes representan la mayor cantidad de ciudadanos que votarán en las elecciones de marzo.

"Hay que eliminar ese retraso de discriminar a las personas por su origen, por su etnia, por su orientación sexual. Tengo mucha esperanza en los jóvenes para que se erradiquen esos problemas mentales retrógrados, más aún en una sociedad como la nuestra, en la que un genetista acaba de revelar que todos tenemos genes afro, de pueblo originarios, de españoles, somos un mestizaje", sostiene.

La seguridad es uno de los ejes importantes de su plan de trabajo, así como cuidar el medio ambiente, pues Quito tiene las regiones más importantes y diversas del planeta.

"Tenemos ciudadanos con miedo, que se cuidan todo el tiempo y pasan con temor al subir y bajar del transporte. Cada día hay fotos de jóvenes desaparecidos. La falta de seguridad tiene que solucionarse, y lo haremos con el apoyo del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el ECU 9-1-1, Cuerpo de Bomberos. Con ayuda de tecnología, como videovigilancia, se pueden reducir esos niveles de inseguridad alarmantes. Quiero soñar con una ciudad en paz, moderna y digitalizada".

"Existen 600 mil perros deambulando en la ciudad, que tuvieron dueños pero los abandonaron. Es un problema de salud pública porque cada perrito genera unos 50 gramos de escremento, y cada día son toneladas de escremento en las calles, las veredas, los parques".

"Tenemos un plan de esterilización masiva, dos hospitales veterinarios públicos, clínicas móviles, refugio de paso, campañas de adopción y tenencia responsable", agrega.

Yunda aclara que se opone a las corridas de toro. "Se dice que desde que no hay corridas se perdieron las fiestas de Quito. Lo que pasa es que no tienen capacidad de reemplazar eso con expresiones culturales artísticas. Hay que encender el Quito cultural y no con una actividad que sigue siendo el maltrato animal".

Plantea además, generar plazas de empleo a través del turismo, por lo que de llegar a la Alcaldía de Quito, sacará adelante proyectos que aumenten la visita de extranjeros a la capital.

