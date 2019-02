Acuerdo entre Gobierno y FMI se da tras una "crisis autoinfligida ", según Jonathan Báez

Audio PROGRAMA ECONOMÍA Y FUTURO 27-02-2019



"Modalidad de financiamiento sería la utilizada para otorgar crédito a países africanos", aclaró el economista en el programa de Economía y Futuro, que se transmite por Ecuadorinmediato Radio El economista Jonathan Báez, docente investigador y coordinador de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura del Instituto Superior de Investigación y Posgrado (ISIP) de Economía de la Universidad Central del Ecuador, se refirió al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un crédito de USD $4.200 millones, y destacó que este pacto se da tras un proceso de "crisis autoinfligida" por parte del actual gobierno, representado por un frente económico empresarial.

"Este gabinete pro-empresarial significa una captura del Estado por parte de quienes deberían ser regulados. La manifestación de esta captura fue la promulgación de la Ley para el Fomento Productivo, conocida popularmente como Trole 3 haciendo referencia a las leyes de inicios de este milenio que tenían como principio la reducción de impuestos y el debilitamiento del Estado. Esta Ley pavimentó el camino para la entrada del FMI en la política pública nacional a través de dejar sin ingresos al Estado por dos mecanismos: la remisión tributaria a los grandes deudores (estimada en alrededor de USD $4.000 millones, un monto similar al del financiamiento ahora previsto por parte del FMI) y la renegociación de los contratos petroleros en desmedro de las rentas percibidas por el Estado. Como consecuencia, y tal como queda de manifiesto en las cifras oficiales (desempleo, niveles de pobreza, producción) ha perjudicado a amplios sectores de la sociedad. Esto se vio reflejado también en el Índice de Precariedad Laboral elaborado por el ISIP".

Báez mencionó "que las autoridades nacionales han hablado de un financiamiento del tipo EFF (Extended Fund Facility), o de Servicio Ampliado. Esta modalidad sería la utilizada por el FMI para otorgar financiamiento a los países africanos y se enmarcaría en la estrategia geopolítica de 'africanizar América Latina', a la que también responderían los gobiernos de Bolsonaro, Macri, y la posible intervención militar en Venezuela. Es esta estrategia la que le ha permitido al FMI recuperar el protagonismo que había perdido en la región durante los últimos años".

Siguiendo con la exposición de Báez, debe recordarse también que existen antecedentes respecto a lo que se podría esperar de un acuerdo con el FMI: la modalidad EFF establece condicionalidades, y el ISIP se encuentra realizando un trabajo recopilatorio respecto a las que se han aplicado en los países africanos. Los resultados preliminares hablan de ajustes severos en términos de reducción de gasto fiscal y flexibilización laboral.

"Existen también trabajos interesantes que recopilan las condiciones aplicadas por el FMI al Ecuador a través de 13 cartas de intención entre 1983 y 2005 (en particular el estudio de Byron Cardoso). Por tanto, el debate no es si el FMI de hoy es distinto al de ayer, sino los resultados de las distintas condicionalidades que se estarían negociando, considerando que algunas de ellas (eliminación de subsidios, reducción de funcionarios públicos, privatización de empresa públicas) ya estarían siendo implementadas de forma unilateral como señales de buena fe”.

Finalmente, el economista recordó que un acuerdo con el FMI no es inminente, "aún no es una realidad, y debe pasar previamente por algunos filtros como la aprobación en la Asamblea Nacional y el dictamen favorable de la Corte Constitucional, y además, es la sociedad civil la quien puede y debe hacerse visible rechazando las condicionalidades que puedan ser lesivas para el bien común y preservando herramientas fundamentales como el ISD. En este sentido, sorprende que los candidatos a autoridades locales no se pronuncien acerca de las condicionalidades que podrían comprometer las posibilidades reales de ejecución de sus programas de gobierno: si los ingresos del Gobierno Central se reducen, también lo harán los de los Gobiernos Autónomos Descentralizados".

Economía y Futuro (Ecuadorinmediato Radio)