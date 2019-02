Elizabeth Cabezas: "Contundente el mensaje del Presidente Moreno"

"¡No podemos permitir más escándalos!", exclamó, en referencia a las denuncias de presunta corrupción contra el Presidente Moreno Para la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, fue "contundente" el mensaje del Presidente Lenín Moreno, en el cual, defendió su honor de presuntos rumores de corrupción en su contra. "No necesito un ático en Europa para ser feliz. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos, amigos o conocidos", afirmó el Primer Mandatario.

“¡No podemos permitir más escándalos!”, señaló Cabezas a través de su cuenta de Twitter. Expuso que ecuador necesita trabajo y menos caos.

“La democracia se consolida sobre la confianza de las instituciones, progresamos reforzándola y no minándola”, precisó.

Su pronunciamiento se debe a que el presidente Moreno, en cadena nacional, presentó su declaración juramentada, junto a sus cuentas bancarias y también aseguró que entrego su certificado de no tener cuentas offshore. “No tengo ni he tenido departamentos fuera del país. Porque no está en mis planes fugarme. Aquí está mi familia, mis nietos. Cuando termine la Presidencia, me quedaré aquí. Los miraré a todos a la cara, y seguiré recibiendo sus abrazos, su cariño, y también sus críticas”.

“No necesito un ático en Europa para ser feliz. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos, amigos o conocidos. No mezclo los asuntos personales con los asuntos del Estado”, así el Presidente no desmintió si es que sus familiares tuvieran cuentas o empresas offshore en paraísos fiscales.

Asimismo, habló sobre su tiempo que residió como diplomático en Ginebra, “como cualquier diplomático que reside en un país temporalmente, tuve cuentas bancarias en Suiza, mientras me desempeñé como enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Una vez acabada mi misión, las cerré reglamentariamente y entregué mi informe contable tanto a Cancillería”.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato