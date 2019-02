Gobierno ecuatoriano "no hizo nada" para encontrar a militar Wilson Ilaquiche en frontera, acusa su familia

Comentan que si ellos no hubieran tomado el caso en sus manos jamás hubieran tenido alguna prueba clara Por medio de una carta abierta, los familiares del soldado desaparecido Wilson Ilaquiche, denunciaron que el Gobierno ecuatoriano no habría realizado los procesos necesarios para poder encontrar al joven. La familia aseguró que si no hubieran actuado por su cuenta no habrían perdido encontrar alguna prueba clara. La madre de Wilson acudió a Tumaco a presentar una denuncia de la desaparición y se le comentó que había un cuerpo en la morgue sin identificar.