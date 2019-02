Revolución Ciudadana: La declaración del Presidente Moreno devela el miedo que desencadenó el pedido de revocatoria de mandato

"No es difícil dilucidar cuál es el miedo de Moreno cuando hay tres sellos que marcará su gestión en el gobierno: Por no cumplir, por traicionar y por corrupto", añadió Luego de que el Presidente de la República, Lenín Moreno, culpara al exmandatario Rafael Correa de querer desestabilizar su gobierno con las acusaciones de presuntos actos de corrupción por sus supuestos vínculos con empresas offshore; los exfuncionarios y actuales dirigentes de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, rechazaron dicho pronunciamiento y aseguraron que se basó en "generalidades y mentiras", sobre todo, porque no logró desvirtuar ninguna de los señalamientos en su contra. A criterio de este sector político, es el miedo que le causó el pedido de revocatoria de mandato lo que hizo que el Jefe de Estado haga estas declaraciones.

Según Patiño, el Primer Mandatario garantizó tener un “certificado” que confirmaría que no tiene cuentas offshore, cuando lo que presentó fue su declaración juramentada en la que asegura no tener estas cuentas. “No es ningún certificado, es su declaración jurada. Dice que no tiene, claro que no tiene visibles, las tiene escondidas a través de otras personas y comienza a distraer, culpando a Rafael Correa”.

“Es lamentable que, en su desesperación, comience a tirar lodo con ventilador. Señor Moreno, es usted quien debe explicar todas estas cosas, no nosotros. Dice que estamos desesperados porque estamos cercados, ¿cercados de qué? De que la Contraloría nos persiga permanentemente, pero no nos van a encontrar nada porque somos gente honrada. No van a encontrar nada a Rafael Correa, a Jorge Glas, ni a nosotros, ninguna mañosería como esta que sí se la han encontrado a usted”, añadió.

Posteriormente, a través de un comunicado de prensa, la Revolución Ciudadana reiteró que la reacción de Moreno “devela el profundo miedo que desencadenó la presentación de la carta solicitando la revocatoria de mandato frente al Consejo Nacional Electoral (CNE)”. “Moreno sabe muy bien que la carta de revocatoria es un eco del humor social en Ecuador, Moreno sabe bien que su reputación le precede y se encuentra caracterizada por ineficiencia, ineptitud y corrupción”.

“La corrupción no es cosa de juego, la corrupción hace caer gobiernos. No es necesario mirar muy atrás para tener ejemplos de gobernantes que han sucumbido frente a la corrupción, que es la principal traición a los ciudadanos. No es difícil dilucidar cuál es el miedo de Moreno cuando hay tres sellos que marcarán su gestión de gobierno: Por no cumplir, por traicionar y por corrupto”, finalizó.

Fuentes: Facebook/Twitter Revolución Ciudadana

