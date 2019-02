ECUADOR TV (Quito) No tengo cuentas ni empresas offshore, afirma Lenín Moreno

Además, acusó al expresidente Correa de impulsar esta campaña de desprestigio en su contra El presidente Lenín Moreno rechazó este martes 26 de febrero de 2019 que tenga cuentas y empresas ‘offshore’, tras las recientes acusaciones de corrupción en su contra por parte de la oposición.

“No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos. Mucho menos de mis amigos o conocidos. No mezclo los asuntos personales con los asuntos del Estado. No tengo cuentas, ni empresas, offshore”, afirmó en un mensaje en cadena nacional.

El mandatario ecuatoriano mostró su declaración juramentada y su certificado de no tener cuentas en paraísos fiscales. “No tengo ni he tenido departamentos fuera del país. Porque no está en mis planes fugar. Aquí está mi familia, mis nietos”, aseveró.

Indicó que cuando termine la Presidencia (2021) se quedará en el país y podrá mirar a todos a la cara, “recibiendo sus abrazos, su cariño, y también -por qué no- sus críticas”.

“Mi mayor aspiración es llevar a mis nietos a mirar el río Napo, desde una media agua que tengo en la Amazonía. No necesito un ático en Europa para ser feliz”, aseveró en alusión al expresidente Rafael Correa, quien está radicado en Bélgica.

Señaló que como cualquier diplomático tuvo cuentas bancarias en Suiza, mientras se desempeñó como enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, pero al terminar su misión las cerró y entregó sus respectivos informes. “Mis informes anuales se aprobaron sin observaciones y, en el caso internacional, con felicitación”, señaló.

Estrategia de desestabilización

El presidente de Ecuador indicó que las acusaciones en su contra son parte de una estrategia desestabilizadora, “maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido Ecuador”.

“Es paradójico. Él sí tiene un departamento en Europa, hermanos que tuvieron negocios con el Estado, acusaciones de secuestro y acoso, de tráfico de influencias. Actualmente el prófugo enfrenta más de 500 denuncias de corrupción y despilfarro”, sentenció.

Recordó que existen acusaciones en contra del exmandatario (Correa) por la trama de Odebrecht, los llamados ‘pati videos’, el caso de la narcovalija, entre otros.

Sin embargo, afirmó que no lo han amedrentado “ni lo van a lograr” y que tiemblan (sus opositores) ante su lucha exitosa contra la corrupción.

Instó a que los ciudadanos que tengan elementos acusatorios o probatorios los presenten y aseveró que tendrán que sustentar sus actuaciones y aseveraciones en el campo judicial.

Atribuyó esta estrategia a la cercanía de las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019. Añadió que su único enfrentamiento es con la mentira, la corrupción y la pobreza.